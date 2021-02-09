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    • Ekonomi
    • 09.02.2021 09:15
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    • 09.02.2021 09:16
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    ne zaman bitecek? ?

    Pandemi döneminde işçi haklarını korumak için getirilen ne zaman bitecek? Bu zorlu süreçte vatandaşların mağdur olmaması için alınan kararlardan birisi işten çıkarma yasağı olmuştu. Getirilen yasağın ardından işletmelere de maddi destekler verilmişti. Peki, ? İşte yanıtı...

    takvim.com.tr
    İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı bitecek mi?

    İşten çıkarma yasağı ne zaman biteeck? Tüm dünyayı sarsan pandemi dönemi ülkemizi de ekonomik anlamda etkiledi. Birçok işletmede işçilerin geleceği belirsizliğini koruyor. Mağduriyet oluşmaması adına ise işten çıkarma yasağı getirilmişti. Böylelikle bazı çalışanlar kısa çalışma ödeneğine veya ücretsiz izne geçirilmişti. Peki işten çıkarma yasağı ne zaman biter?

    İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

    Koronavirüs salgınıyla başlayan ve çalışanları mağdur etmemek için düzenlenen uygulamalardan olan işten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneği yeniden uzatıldı.

    Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre hem işten çıkarma yasağı hem de kısa çalışma ödeneği 17 Ocak 2021'den itibaren 2 ay uzatıldı.

    Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre uzatma, aynı maddenin 4. fıkrası hükmüne dayanılarak yapıldı.

    İş yasasına eklenen geçici 10. maddenin 4. fıkrası, Cumhurbaşkanı'na bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan üç aylık süreleri her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatma yetkisi veriyor.

    Kararda şu ifadelere yer verildi;

    4857 sayılı İş Kanununun geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17 /01/2021 tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına mezkur Kanunun geçici 10'uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince karar verilmiştir.

        16 NİSAN'DA YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ

        İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı.
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        Haberler Ekonomi İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı bitecek mi?