Borsa İstanbul yatırımcısına yine kazandırdı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,60 değer kazanarak 9 Şubat'ı 1.544,05 puandan noktaladı.
37,1 MİLYAR LİRA SEVİYESİNDE İŞLEM HACMİ
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,14 puan artarken, toplam işlem hacmi 37,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
BANKACILIK SEKTÖRÜ KAZANDIRDI
Bankacılık endeksi yüzde 2,40, holding endeksi yüzde 0,57 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 2,71 ile orman, kağıt, basım oldu.