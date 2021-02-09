9 Şubat evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım maaşı hangi illerde yattı?

Evde bakım maaşı yatan iller 9 Şubat günü arama motorlarında sorgulanıyor. Binlerce kişinin faydalandığı evde bakım maaşları yeni yılla birlikte zamlanmıştı. Şubat ayı ödemeleri için gözler yapılacak açıklamalara çevrilmişti. Peki 9 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 9 ŞUBAT!
Evde bakım maaşı henüz yatırılmaya başlanmadı. Maaşlar yatırılmaya başlandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz. Evde bakım maaşı ödemeleri ay ortasında başlamaktadır. Dolayısıyla maaşların yatıp yatmadığını bu tarihte öğrenmek mümkün olabilmektedir.
EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ALINIR?
Evde bakım maaşı engellinin kendisine değil, bakımını yürüten akrabası veya vasisi gibi üçüncü kişilere veriliyor. Evde bakım desteği için üç koşul aranıyor. Birincisi, her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin net asgari ücretin 3'te 2'sinden az olması gerekiyor.