2021 halka arz tarihleri belli oldu mu? Selva Gıda, Naturelgaz halka arz ne zaman?

NATURELGAZ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Konuyla ilgili olarak Global Yatırım Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Şirketimizin yüzde 95,5 oranında bağlı ortaklığı olan Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Naturelgaz) halka arzı ile ilgili olarak Naturelgaz'ın çıkarılmış sermayesinin 100.018.594 Türk Lirası'ndan toplam 14.981.406 Türk Lirası tutarında artırılarak 115.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması suretiyle ihraç edilecek olan toplam 14.981.406 Türk Lirası nominal değerli 14.981.406 adet payın halka arz edilmesi işlemine muvafakat verilmesine, Naturelgaz'da sahibi olduğumuz paylarımızdan 16.146.097,32 Türk Lirası nominal değerli 16.146.097,32 adet payın halka arz edilmek suretiyle satılmasına, ek olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği kapsamında Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sahibi olduğumuz paylarımızdan 3.136.363 Türk Lirası nominal değerli 3.136.363 adet payın da ek satış kapsamında satışa hazır hale getirilmesine karar verilmiştir."