Selva Gıda, Naturelgaz halka arz ne zaman? 2021 halka arz tarihleri borsada yatırım yapmak isteyenler tarafından sorgulanıyor. Taşımalı doğalgaz pazarında Global Yatırım Holding iştiraki Naturelgaz halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yapılmıştı. Selva Gıda'nın da halka arz döneminin başlaması bekleniyor. Peki, 2021 halka arz tarihleri belli oldu mu? Selva Gıda, Naturelgaz halka arz ne zaman?
NATURELGAZ HALKA ARZ NE ZAMAN?
Konuyla ilgili olarak Global Yatırım Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Şirketimizin yüzde 95,5 oranında bağlı ortaklığı olan Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Naturelgaz) halka arzı ile ilgili olarak Naturelgaz'ın çıkarılmış sermayesinin 100.018.594 Türk Lirası'ndan toplam 14.981.406 Türk Lirası tutarında artırılarak 115.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması suretiyle ihraç edilecek olan toplam 14.981.406 Türk Lirası nominal değerli 14.981.406 adet payın halka arz edilmesi işlemine muvafakat verilmesine, Naturelgaz'da sahibi olduğumuz paylarımızdan 16.146.097,32 Türk Lirası nominal değerli 16.146.097,32 adet payın halka arz edilmek suretiyle satılmasına, ek olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği kapsamında Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sahibi olduğumuz paylarımızdan 3.136.363 Türk Lirası nominal değerli 3.136.363 adet payın da ek satış kapsamında satışa hazır hale getirilmesine karar verilmiştir."
Sermeya Piyasası Kurulu'nun onay vermesi durumunda şirket aracı kurum ve halka arz tarihlerini açıklayacak. Hisse başı fiyatıda bu süreçte belli olacak.
SELVA GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN?
İttifak Holding'in en büyük iştiraklerinden birisi olan Selva Gıda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 22 Ekim'de halka arz onayı vermişti.
Halka arz tarihinin açıklanmasının ardından şirketin çıkarılmış sermayesinin halka arz oranı ile yapılan hesaplamanın ardından halka arz fiyatı ve analiz değerlendirme fiyatı belli olacak.