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    • Ekonomi
    • 09.02.2021 17:58
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    • 09.02.2021 17:58
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    ! indirimlerinde birbirinden güzel fırsatlar!

    ve hemen merakla araştırılmaya başlandı. Farklı kategorilerden birbirinden güzel ürünleri uygun fiyatlarla satışa sunan, en çok ziyaret edilen marketlerden biri olan güncel kataloğunda neler var? Temel gıdadan atıştırmalıklara, içeceklerden deterjanlara, güzellik ürünlerinden bebek fırsatlarına kadar daha pek çok kampanyalı ürün sizleri bekliyor. İşte nde birbirinden güzel fırsatlar…

    takvim.com.tr
    Carrefoursa aktüel ürünler kataloğu 4-14 Şubat 2021!

    Carrefoursa aktüel ürünler kataloğunu yayınladı ve vatandaşlar hemen incelemeye başladı. 14-14 Şubat tarihleri arasında geçerli olan indirimlerde özellikle Sevgililer Günü fırsatları oldukça dikkat çekiyor. Erkek ve kadın için Sevgililer Günü hediye alternatiflerini inceleyerek alacaklarınıza karar verebilirsiniz. Ayrıca teknolojik ürünleri de içeriğinde bulunduran daha farklı pek çok kategoriyi kapsayan Carrefoursa indirimleri de var. İşte güncel Carrefoursa aktüel ürünler kataloğu…

    CARREFOURSA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 4-14 ŞUBAT 2021

    kadınlara hediyeler

        erkeklere hediyeler

        kozmetik, atıştırmalık, oyuncaklar vs. fırsatlar

        erkek giiym

            egzersiz gereçleri

            iç giyim

            teknolojik ürünler
                Haberler Ekonomi Carrefoursa aktüel ürünler kataloğu 4-14 Şubat 2021! Carrefoursa indirimlerinde birbirinden güzel fırsatlar!