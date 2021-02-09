Carrefoursa aktüel ürünler kataloğunu yayınladı ve vatandaşlar hemen incelemeye başladı. 14-14 Şubat tarihleri arasında geçerli olan indirimlerde özellikle Sevgililer Günü fırsatları oldukça dikkat çekiyor. Erkek ve kadın için Sevgililer Günü hediye alternatiflerini inceleyerek alacaklarınıza karar verebilirsiniz. Ayrıca teknolojik ürünleri de içeriğinde bulunduran daha farklı pek çok kategoriyi kapsayan Carrefoursa indirimleri de var. İşte güncel Carrefoursa aktüel ürünler kataloğu…