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    • Ekonomi
    • 09.02.2021 20:04
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    • 09.02.2021 20:04
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    , cumhuriyet, gram ve çeyrek ne kadar? İstikamet değiştirdi düşüşün ardından serice...

    Geçtiğimiz hafta düşüşüyle dikkatleri üzerine çeken yatırımcısı tarafından gün içerisinde anbean takip ediliyor. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,55 artışla 420,00 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 416 bin 650 lirayı, en yüksek ise 422 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 420 bin 300 liradan tamamladı. Peki, , cumhuriyet, gram ve fiyatları ne kadar oldu? İşte son gelişmeler...

    Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

    Altın fiyatlarında peş peşe yaşanan sert düşüşle birlikte fiyatların hangi yönde hareket edeceği vatandaşların aklında bir soru işareti olarak yerini aldı. Yatırım yapan vatandaşlar arama motorları üzerinden 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında sorgulatmalar yapıyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 420 bin 300 liraya yükseldi. Küresel piyasalarda Altın yeni haftaya 1814 dolar/ons seviyesinden başladıktan sonra toparlanma gayesinde hareket ettiği bir seansı geride bıraktı. Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.845,15 dolardan işlem görüyor. İşte 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    PAZARTESİ SALI
    Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 417,50 417,70 419,80 420,00
    Cumhuriyet Ata Lira 2.751,00 2.772,00 2.766,00 2.787,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 380,75 384,75 383,00 387,00
    Lira(Tam) Ziynet 2.689,00 2.709,00 2.703,00 2.723,00
    Yarım Ziynet 1.344,00 1.354,00 1.352,00 1.362,00
    Çeyrek Ziynet 672,00 677,00 676,00 681,00

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,55 artışla 420,00 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 681,00 lira, Cumhuriyet altını 2.787,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,55 yükselişle 420,00 liradan işlem gördü.

        ALTININ KİLOGRAMI 420 BİN 300 LİRAYA YÜKSELDİ

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 420 bin 300 liraya yükseldi.

        Altın piyasasında, en düşük 416 bin 650 lirayı, en yüksek ise 422 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 420 bin 300 liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 387 milyon 449 bin 263,69 lira, işlem miktarı ise 925,10 kilogram oldu.

        Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 407 milyon 374 bin 260,79 lira oldu.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

        ALTININ ONSU 1.845,15 DOLAR

        Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.845,15 dolardan işlem görüyor.

        Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,80 kazanımla 420 bin 300 liradan tamamladı.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,0772 lira, satışta 7,1055 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,0614 lira, satışta 7,0897 lira olarak belirlemişti.

        Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2099, sterlin/dolar paritesi 1,3795, dolar/yen paritesi de 104,53 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,30 azalışla 60,32 dolardan işlem görüyor.

        EMTİA PİYASALARI

        ABD'de ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimserliğin artmasıyla 61.27 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı 60 doların, 58.63 dolara kadar yükselen Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da 57 doların üzerinde tutundu.

        Birçok ülkede uygulanan büyük hacimli yardımlarla piyasaya büyük miktarlarda para sürülmesinin enflasyonu artıracağı öngörüleriyle, 1840 doların üzerine yükselen altının ons fiyatı da bu düzeyde işlem görüyor.

            Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

            - Brent petrol yüzde 0.68 düşüşle 60.25 dolar,

            - Batı Teksas yüzde 1.02 düşüşle 57.51 dolar,

            - altın yüzde 0.61 artışla 1,841.12 dolar,

            - gümüş yüzde 0.67 artışla 27.52 dolar,

            - bakır yüzde 1.13 artışla 8,073.50 dolar,

            - platin yüzde 1.36 artışla 1,178.25 dolar,

            - paladyum yüzde 0.80 düşüşle 2,320.64 dolar düzeyindeydi.

            İç piyasada, gram altın 420 liraya, çeyrek altın 699 liraya, Cumhuriyet altını da 2,773 liraya yükseldi.

            Troy Kıymetli Madenler'in günlük bülteninde, altının yeni haftaya güçlü başladığı belirtilerek, şöyle denildi:

            "Altın yeni haftaya 1814 dolar/ons seviyesinden başladıktan sonra toparlanma gayesinde hareket ettiği bir seansı geride bıraktı. Altın, geçtiğimiz hafta 1800 dolar/onsun aşağısını test etmesinin ardından yeni haftaya yükseliş arzusuyla başladı. ABD 10 yıllık tahvil getirisinin 11 ayın ardından 1,20 seviyesini kaydetmesine rağmen altın, pozitifliğini bozmadan alıcılı seyrederken yükselişini önemli ölçüde enflasyon beklentilerindeki yukarı ivmeye borçlu olduğunu gözlemledik. Bu yükseliş desteğini, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın yardım paketinin senatodan geçirilmesinin istihdam piyasasının toparlanması açısından önemli olmasını savunmasından aldı. Dünkü seansı 1830 dolar/ons seviyesinden tamamlayan sarı maden, yüzde 0.9 kazancı hanesine yazdı. Dün aynı zamanda Tesla'nın varlıklarının bir kısmını Bitcoin'e çevirmesi haberi sonrası, Bitcoin rekor seviyelerine kadar uzandı ve bir Bitcoin'in değeri ilk defa 24 oz değerine ulaşmış oldu.

            "Gümüş de altınla benzer şekilde yeşilde bir kapanış yaparken, dün altına kıyasla daha iyi bir performans sergiledi. 27.28 dolar/ons seviyesinden seansı tamamlayan beyaz maden, yüzde 1.3 kazancı hanesine yazmış oldu. Bu kapanışla birlikte altın gümüş rasyosunda 67 seviyesine geri dönülmüş oldu.

            "Platin, dünün en çok öne çıkan kıymetli madeni olurken, yüzde 3.2 kazancı hanesine yazarak günün en çok değer kazanan kıymetli madeni oldu. Dünkü seansta 1176 dolar/ons seviyesine kadar uzanarak 2016 yılının Ağustos ayından beri en yüksek seviyeyi kaydetmiş oldu. Dünkü seansı 1164 dolar/ons seviyesinden tamamlarken, pozitif yönlü rallisine devam edeceğine dair sinyal vermiş oldu.

                "Paladyum, günü kırmızıda kapatan tek kıymetli maden olurken 2339 dolar/onstan kapanış yaptı ve gün sonunda yüzde 0.4 kaybı hanesine yazmış oldu.

                "Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta altın işlemleri hacim açısından ortalama bir gün geride kalırken gümüşün hacmi ise görece daha yüksekti. Altın fiyatları dünya fiyatlarının üzerinde 0.50-1.00 dolar/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 1,912 kg altın, 10,461 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."
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                Haberler Ekonomi 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İstikamet değiştirdi düşüşün ardından serice...