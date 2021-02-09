Altın fiyatlarında peş peşe yaşanan sert düşüşle birlikte fiyatların hangi yönde hareket edeceği vatandaşların aklında bir soru işareti olarak yerini aldı. Yatırım yapan vatandaşlar arama motorları üzerinden 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında sorgulatmalar yapıyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 420 bin 300 liraya yükseldi. Küresel piyasalarda Altın yeni haftaya 1814 dolar/ons seviyesinden başladıktan sonra toparlanma gayesinde hareket ettiği bir seansı geride bıraktı. Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.845,15 dolardan işlem görüyor. İşte 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|417,50
|417,70
|419,80
|420,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.751,00
|2.772,00
|2.766,00
|2.787,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|380,75
|384,75
|383,00
|387,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.689,00
|2.709,00
|2.703,00
|2.723,00
|Yarım Ziynet
|1.344,00
|1.354,00
|1.352,00
|1.362,00
|Çeyrek Ziynet
|672,00
|677,00
|676,00
|681,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,55 artışla 420,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 681,00 lira, Cumhuriyet altını 2.787,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,55 yükselişle 420,00 liradan işlem gördü.