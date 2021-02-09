Altın fiyatlarında peş peşe yaşanan sert düşüşle birlikte fiyatların hangi yönde hareket edeceği vatandaşların aklında bir soru işareti olarak yerini aldı. Yatırım yapan vatandaşlar arama motorları üzerinden 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında sorgulatmalar yapıyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 420 bin 300 liraya yükseldi. Küresel piyasalarda Altın yeni haftaya 1814 dolar/ons seviyesinden başladıktan sonra toparlanma gayesinde hareket ettiği bir seansı geride bıraktı. Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.845,15 dolardan işlem görüyor. İşte 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?