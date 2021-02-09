BİM 10 Şubat aktüel kataloğu ürün ve fiyat listesi yarın fırsatları kaçırmak istemeyenler tarafından sorgulanmaya başlandı. BİM'de bu hafta Ma Sante Dondurulmuş San Sebastian Cheesecake, Kahve Dünyası Kalpli Atıştırmalık Kutusu ve Naturalove Renkli Kirpik Kıvırıcı ürünleri dikkat çekmeyi başardı. Peki, BİM 10 Şubat aktüel kataloğunda neler var? İşte o ürünlerin listesi...

BİM 10 ŞUBAT AKTÜEL KATALOĞU

Comfort Family

Jakarlı Kadın Atlet

• S-M/L-XL