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    • Ekonomi
    • 09.02.2021 22:27
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    • 09.02.2021 22:27
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    nda neler var? Kadınlara özel aksesuar, bakım ve makyaj ürünleri...

    nda yer alan ürünlerin listesi alışveriş yapacaklar tarafından merak ediliyordu. Kadınlara özel pek çok ürünün dikkat çektiği kataloğda Bentini Ekose Erkek Pijama Takımı, Marmara Barber Parfümlü Kolonya, Listerine Ağız Bakım Suyu, Dermokil Kil Maskesi, Neutrogena Günlük Peeling Jel, Golden Rose Maskara Full Volume Mystic Romance ve La Diva Parfüm Serisi Burgulu Sabun ürünleri tercih edileceğe benziyor.

    BİM 10 Şubat aktüel kataloğunda neler var?

    BİM 10 Şubat aktüel kataloğu ürün ve fiyat listesi yarın fırsatları kaçırmak istemeyenler tarafından sorgulanmaya başlandı. BİM'de bu hafta Ma Sante Dondurulmuş San Sebastian Cheesecake, Kahve Dünyası Kalpli Atıştırmalık Kutusu ve Naturalove Renkli Kirpik Kıvırıcı ürünleri dikkat çekmeyi başardı. Peki, BİM 10 Şubat aktüel kataloğunda neler var? İşte o ürünlerin listesi...

    BİM 10 ŞUBAT AKTÜEL KATALOĞU

    Comfort Family
    Jakarlı Kadın Atlet
    • S-M/L-XL

    Comfort Family
    3'lü Kadın Soket Çorap

    Prize
    Vücut Spreyi
    • 160 ml

        Feast
        Dondurulmuş Kalpli Cheesecake
        • 6x80 g

        Coca Cola
        Şekersiz Kola
        • 6x250 ml

        Golden Rose
        Maskara Full Volume Mystic Romance

            Naturalove
            Kolye
            • Işık yansıtıldığında taş içerisinde 100 dilde Seni Seviyorum yazısı gözükmektedir

            Işıl 500 ml
            Sıvı Sabun
            • • Avakado
            • • Papaya

            Dermokil
            Kil Maskesi
            • 75 ml
                Haberler Ekonomi BİM 10 Şubat aktüel kataloğunda neler var? Kadınlara özel aksesuar, bakım ve makyaj ürünleri...