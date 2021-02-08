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    • Ekonomi
    • 08.02.2021 16:03
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    • 08.02.2021 16:03
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    yattı mı? İŞKUR (nakdi ücret) ne zaman yatacak?

    İŞKUR yattı mı? Ücretsiz izin ödeneği ya da nakdi ücret desteği olarak bilinen ödemelerin ne zaman yatacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Pandemi döneminde devlet tarafından birçok destek ödemesi yapılıyor. İŞKUR üzerinden yapılan ödemelerle vatandaşlar rahat bir nefes alıyor. Peki, İŞKUR nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Ücretsiz izin desteği yattı mı? Yanıtı haberimizde...

    takvim.com.tr
    Ücretsiz izin ödeneği yattı mı? İŞKUR ücretsiz izin parası nakdi ücret ne zaman yatacak?

    Ücretsiz izin ödeneği yattı mı? İŞKUR nakdi ücret desteği yani ücretsiz izin ödeneği ne zaman yatacak sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Ücretsiz izin parası olarak da bilinen ödemelerle ilgili son tarih bilgisi gelmişti. Ocak ayına ilişkin ödemelerin ayın kaçında yatacağı açıklandı. Peki, İŞKUR nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

    ÜCRETSİZ İZİN ÖDENEĞİ YATTI MI?

    Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ise ödemeleri PTT aracılığıyla alacağını anımsattı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Şubat tarihinde yapılacak." ifadesini kullandı.

    Buna göre ücretsiz izin maaş desteği alan kişiler ocak ayının ödemelerini 9 Şubat 2021 Salı günü alacaklar. Ödemeler daha önceden belirtilen sistemde kayıtlı banka hesapları üzerinden yapılacak. Kayıtlı hesabı olmayan kişiler ise ödemelerini PTT aracılığıyla alabilecekler.

    2021 ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ NE KADAR?

    Cumhurbaşkanı kararıyla bu zam oranı nakdi ücret desteğine, istihdama dönüş teşvikine ve artı istihdam teşvikine yansıtıldı. İlgili karar Resmi Gazete'de yayımlanırken, bu artışla ücretsiz izne çıkarılan işçiler için ödenen nakdi ücret desteği günlük 39.24 TL'den 47.70 TL'ye yükseldi. Ayın tamamında nakdi ücret desteğinde olan yani 30 gün bu kodla eksik gün bildirilen bir işçinin eline geçecek net tutar 1168 TL'den 1420 TL'ye yükseldi.

        NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UZATILDI MI, NE ZAMAN BİTİYOR?

        Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Twitter hesabında yaptığı açıklamada Nakdi Ücret Desteği'nin iki ay daha uzatıldığını paylaştı. 27 Ekim tarihli Resmi Gazete'de bu karar açıklandı.

        Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı." ifadelerini kullandı.

        NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR, KİMLERE VERİLİR?

        Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklaması sonrasında Nakdi Ücret Desteği başvuru şartları ve kime verilir araştırılıyor.

        Nakdi Ücret Desteği'nden yararlanmak için kişilerin ücretsiz izne ayrılması ya da iş akdinin fesih edilmesi gerekir. Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanan kişiler Nakdi Ücret Desteği alır mı? araştıranlar için, Nakdi Ücret Desteği başvuru şartlarında Kısa Çalışma Ödeneği alanların Nakdi Ücret Desteği alamadığı bilgisi yer alıyor. İşte Nakdi Ücret Desteği başvuru koşulları!

        NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ BAŞVURU KOŞULLARI NEDİR?

        Kısa Çalışma Ödeneği'nin ardından verilen Nakdi Ücret Desteği merak edilmeye başlandı. Bakan Selçuk'un açıklamasının ardından Nakdi Ücret Desteğinden kimler yararlanır araştırılmaya başlandı. İşte Nakdi Ücret Desteği için başvuru şartları...

        Nakdi ücret desteğinden yararlanmak için;

        a) Ücretsiz izne ayrılanlar için,

        17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10'uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak,

        Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak,

        -Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak,

        SGK'ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerinden bildirilmiş olmak,

        b) İş akdi feshedilenler için,

        15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51'inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve yine aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanmamak,

        Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak

        Şartlarının oluşması gerekmektedir.

            NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ BAŞVURUSU NEREYE, NASIL YAPILIR?

            Nakdi Ücret Desteği için başvuru nereye yapılır araştıranlar için öncelikle aylık bildirimlerinin 'https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi' üzerinden takip ederek ücretsiz izin hakkını ve Nakdi Ücret Desteği alıp alamayacağını incelemesi gerekir. Aylık bildirimlerde ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın 3'üne kadar işveren tarafından bildirilmelidir. Nakdi Ücret Desteği başvurusu kişinin değil iş yerinin başvurusu ile gerçekleşir. Bu detayları incelemek için mutlaka SGK'nin resmi internet sitesinden takibi yapılmalıdır.

            Nakdi Ücret Desteği başvuru ekranında ücretsiz izne ayrılan işçiye ait bilgiler bulunur. Bu bilgiler; T.C. kimlik numarası, IBAN, ücretsiz izin gün sayısı, işçi ve işverenin cep telefonu numarası gibi bilgiler yer alır. Bu ekrandaki bilgileri işverenin eksiksiz doldurması gerekir.

            5510 sayılı Kanun Ek-9'uncu kapsamında ev hizmetlerinde 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işverenler ise ücretsiz izne ayıracakları işçilerini ücretsiz iznin verildiği ayın sonuna kadar "28-Pandemi Ücretsiz İzin" eksik gün koduyla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine/Merkez Müdürlüklerine bildirmesi gerekmektedir.

            NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?

            Nakdi Ücret Desteği ne kadar veriliyor araştıran ücretsiz izne ayrılan kişiler ne zaman ve nerede Nakdi Ücret Desteği parasını alacağını öğrenmek istiyor. Nakdi Ücret Desteği şartları sağlayan ve başvuru yapan kişilere 39,24 lira olarak belirtilmiş. Fakat bu ücret net ücret değil. Damga vergisinin de kesilmesi gerekir. Nakdi Ücret Desteği nasıl hesaplanıyor?

            NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NASIL HESAPLANIYOR?

            Yukarıda belirttiğimiz gibi şartları sağlayan kişilere ücretsiz izin günleri için günlük olarak hesaplanan Nakdi Ücret Desteği veriliyordu. Bu kişilere verilen 39,24 liralık ücretten damga vergisi düşüldükten sonra ödemeye hak kazanılan gün sayısı çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar Nakdi Ücret Desteği verilir.

            NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NASIL ÖDENECEK?

            Nakdi Ücret Desteği başvurusu yapanlar, Nakdi Ücret Desteği nasıl ve nereden alınır merak ediyor. Nakdi Ücret Desteği bir ay içinde en fazla 30 gün olmak üzere veriliyor. Nakdi Ücret Desteği hak eden kişinin SGK ekranında belirtilen IBAN numarasına parası yatırılıyor. Eğer IBAN hesabı olmayan kişiler varsa bu kişiler Nakdi Ücret Desteği'ni PTT havalesi gibi farklı yollardan alabiliyor.

            NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN KESİLİR?

            Nakdi Ücret Desteği ne zaman kesilir araştıranlar, farklı bir iş yerine başladıklarında ya da aynı dönemde başka bir yerde çalıştıklarında Nakdi Ücret Desteği'nin kesileceğini belirtelim. Ya da kişi SGK'da yaşlılık aylığı alıyorsa Nakdi Ücret Desteği kesilir.

            NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ALANLARIN GSS PRİMLERİ ÖDENİR Mİ?

            Nakdi Ücret Desteği alanların GSS primleri ödenir mi? 5510 sayılı Kanuna göre genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına girmeyenler, 5510/ 60-1 (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılır. Bu kişilere ait genel sağlık sigortası primleri, İŞKUR tarafından SGK'ya ödenecektir.

                NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANANLAR SGK'YA NASIL BİLDİRECEK?

                Nakdi Ücret Desteği alan kişilerin bu durumu SGK'ya bildirmesi gerekir. Peki Nakdi Ücret Desteği alanlar SGK'ya nasıl bildirecek?

                Nakdi Ücret desteğinden yararlananlar, SGK'ya nasıl bildirilecek?
                Nakdi ücret desteğinden yararlananlar, SGK'ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerinden sigortalıya uygun olan belge türü üzerinden bildirilecektir.

                Nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalıların eksik gün kodunun aylık prim ve hizmet belgelerinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde "28-Pandemi Ücretsiz İzin" veya "29 pandemi ücretsiz izin ve diğer "olarak bildirilmesi gerekmektedir.

                15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51'inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilerin nakdi ücret desteği başvuruları nereye nasıl yapılır?
                15/03/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ancak işsizlik ödeneği başvurusuna rağmen bu ödeneğe hak kazanamayan işsizlerin nakdi ücret desteği ödemeleri, ayrıca başvuru yapmalarına gerek bulunmaksızın İŞKUR tarafından re'sen gerçekleştirilecektir.

                15/03/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51'inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ancak işsizlik ödeneği başvurusunda bulunmayan işçiler ise, "https://esube.iskur.gov.tr/" internet adresinden veya e-devletten işsizlik ödeneği başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Yapılan başvuru üzerine şartları taşıyan işçilere nakdi ücret desteği İŞKUR tarafından ödenecektir.
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                Haberler Ekonomi Ücretsiz izin ödeneği yattı mı? İŞKUR ücretsiz izin parası (nakdi ücret) ne zaman yatacak?