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    • Ekonomi
    • 09.02.2021 08:37
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    • 09.02.2021 08:37
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    Kredi çekerken dosya, evrak masrafı gibi giderlere son! Hesabınıza anında 70.000 TL krediniz yatsın...

    Hesabınıza anında 70.000 TL krediniz yatsın... Kredi çekerken dosya, evrak masrafı gibi giderlere son! Kullandığınız kredilerde artı bir gider uygulaması olmadan 36 ay vade olanağı ile anında krediniz cebinizde. Lüzumunuzu karşılamak yada nakit lüzumunuzu gidermek için hemen müracaat yapabilirsiniz. Öte yandan 4077 sayılı Tüketici'yi Koruma Kanunu'na göre kredi çekecek vatandaşlar için bir çile haline gelen dosya masrafını 10 yıl geriye dönük olarak almak mümkün. Bunun için öncelikle ne kadar dosya masrafı ödediğinizi belgelemeniz gerekir. İhtiyaç kredisi alabilme şartları her bankaya göre değişiklik gösterdiği gibi, krediyi alacak kişiye göre de farklılık göstermektedir.

    takvim.com.tr
    Hesabınıza anında 70.000 TL yatsın...

    Hesabınıza anında 70.000 TL krediniz yatsın... Son yarıyıllarda nakit para lüzumu olanlar lüzum kredisi faiz oranlarını incelerken dikkat toplayan bir öneri sunuldu. Kullandığınız kredilerde artı bir gider uygulaması olmadan 36 ay vade olanağı ile anında krediniz cebinizde. Lüzumunuzu karşılamak yada nakit lüzumunuzu gidermek için hemen müracaat yapabilirsiniz. Muhakkak tarihler arasında lüzum kredisi faiz oranlarında yeni başkalaşımlar yaşanıyor ve bankalar yeni önerilerini vatandaşa sunmakta. Nakit ihtiyacı olanlar için yeni bir bilgi paylaşıldı. Enpara.com %1,44 faiz oranı ile en az 1.000 TL, en fazla 75.000 TL olarak, 36 aya kadar vadelerle kredi imkanı sağladığını duyurdu.

    Hesabınıza anında 70.000 TL krediniz yatsın...

    Hesabınıza anında 70.000 TL krediniz yatsın...

        Hesabınıza anında 70.000 TL krediniz yatsın...


        BANKADAN KREDİ AÇIKLAMASI

        Enpara'dan ihtiyaç kredisi için yapılan açıklama şu şekilde:

        * Enpara.com İhtiyaç Kredisi'ni en az 1.000 TL, en fazla 75.000 TL olarak, 1 aydan 36 aya kadar vadelerle kullanabilirsiniz.

        * Enpara.com İhtiyaç Kredisi'nde hiçbir masraf, ücret veya komisyon yoktur. Enpara.com İhtiyaç Kredisi'ne uygulanan avantajlı faiz oranlarına ve toplam maliyet oranlarına hesaplama aracını kullanarak ulaşabilirsiniz.

        Farklı kredi tekliflerini karşılaştırırken toplam maliyet oranlarını dikkate almanızı öneririz. Sizin için en avantajlı olan kredi toplam maliyet oranı en düşük olan kredidir.

        * Enpara.com'dan ihtiyaç kredisi alabilmeniz için kredi başvurusunda bulunmanız ve başvurunuzun olumlu değerlendirilmesi gerekir. Mevcut Enpara.com müşterileri Enpara.com İnternet veya Cep Şubesi'nden, henüz Enpara.com müşterisi olmayanlar ise yukarıda bulunan hesaplama aracını kullanarak başvurabilirler. Başvuru sırasında sizden herhangi bir belge, kefil ya da teminat istenmez.

        * İhtiyaç kredisi başvuruları QNB Finansbank kredi politikaları çerçevesinde değerlendirilir. Daha önce kullanmış olduğunuz kredilerin ve kredi kartlarının ödemelerini geciktirmeden, düzenli olarak yapmış/yapıyor olmanız ve şu anda düzenli bir gelirinizin olması veya son dönemlerde Enpara.com'da bir birikiminizin olması başvurunuzun olumlu değerlendirilmesini sağlayacak en önemli etkenlerdir.

            GARANTİ BBVA İHTİYAÇ KREDİSİ

            50 bin liralık kredinin ihtiyaç kredisi faiz oranı 1,64 ve aylık taksit tutarı 1.951 lira olarak karşımıza çıkıyor.

            100 bin lirada 36 ay vadede ise 1,49 oran karşımıza çıkıyor ve aylık taksit tutarı 3.790 lira.

            * Kredi başvuruları ortalamada birkaç dakika içerisinde, en geç 8 iş saati içerisinde, değerlendirilerek sonuçlandırılır. Eğer Enpara.com müşterisiyseniz değerlendirme sonucunun olumlu olması durumunda internet veya cep şubemizden kredi ödeme planınızı ve sözleşmesini onaylayarak kredinizi anında kullanabilirsiniz. Eğer Enpara.com müşterisi değilseniz, öncelikle sizi kısa bir süre içinde adresinizde ziyaret ederek Enpara.com müşterisi yaparız.



            ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ

            Ziraat Bankası'nda tüketici kredisi faiz oranı 1,64. Bankanın resmi internet sitesinde yer alan örnek hesaplamada 15 bin liranın 36 ay vade ile geri ödemesi aylık 585 lira oluyor. Takvim

            İhtiyaç Kredisi Nasıl Alınır?

            İhtiyaç kredisi alabilme şartları her bankaya göre değişiklik gösterdiği gibi, krediyi alacak kişiye göre de farklılık göstermektedir. Örnek verecek olursak;

            A- Bankasından kredi kullanmak isteyen ve 2000 TL ücret aldığını beyan eden bir şahsın; ortalama alabileceği kredi miktarı 1000 TL olabilir.

            B- Bankasından aynı şartlar altındaki şahıs, bankanın kendisine verebileceği krediden yararlanamamaktadır. Bunun en önemli sebebi ise bankalar arasında uygulanan kişiye özel verilen kredi notunun farklılık göstermesidir.

            Bu Kredi Notu Hesaplaması Şu Şekilde Yapılır:

            1-699 Arasında en riskli, 700-1099 Orta riskli, 1100-1499 Az riskli, 1500-1699 İyi, 1700-1900 çok iyi olmaktadır.

            Bu kişiye özel verilen kredi notuna göre, bankalar genel bir değerlendirme yaparak kredinin kişiye ödenmesi konusunda da farklılıklar gösterebilirler.

            Kredi notu nasıl yükseltilir? Sorusunun yanıtını aradığımızda, karşımıza çeşitli alternatifler çıktığını görüyoruz.

            1- Bankalara olan borçlarınızı kapatmaya çalışın.

            2- Birden fazla banka ile çalışmak, kredi notunuzu olumsuz etkileyeceğinden, kullanmadığınız banka hesaplarını kapatmanız gerekmektedir.

            3- Kullanmış olduğunuz kredi kartlarının borçlarını ve kredilerinizi aksatmayın.

            4- Kullanmakta olduğunuz kredi kartlarınızın limitini imkanlarınıza göre belirleyin.

            5- Ufak tefek, başka bir şekilde de ödeyebileceğiniz borçlarınız için bankalara sık sık baş vurmak kredi notunuzu olumsuz yönde sizi etkiler.

            6- Düzenli ödemeleriniz konusunda sıkıntı yaşıyor iseniz, elektrik, su, doğal gaz gibi faturalarınıza otomatik ödeme talimatı vermeniz ödemelerinizi ödeme noktalarına gitmeden yapabilirsiniz. Sizin kredi notunuzun belki tavan yapmasını değil ama en azından düşmesini engelleyecektir.

            Bir kaç banka ile çalışmak yerine tek bir bankadan tüm işlemlerinizi yürüterek hem o bankadan çekeceğiniz bir sonraki kredi için daha çok daha karlı bir alışveriş yapabileceksiniz. Aynı zamanda başka bir banka ile çalışacağınızda kredi notunuz daha yüksek olur. Kredi notunuzu yüksek tutmak her zaman için sizin yararınıza olacağı kesindir. Kredi notunuzu yüksek tutmak bir sonraki ihtiyaç krediniz için daha faydalı olacaktır.
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            Haberler Ekonomi Kredi çekerken dosya, evrak masrafı gibi giderlere son! Hesabınıza anında 70.000 TL krediniz yatsın...