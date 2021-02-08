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    vergiden düşülür! Mükellefler vergi indiriminden nasıl faydalanır? | VERGİ REHBERİ

    mükellefleri, bu vergilerini öderken ya da 'ndeki katkı paylarını indirim konusu yapabiliyor. li çalışansanız; kendiniz, eşiniz ve küçük çocuklarınızın birikimli hayat sigortası poliçeleri için ödediğiniz primlerin yüzde 50'sini vergi indiriminde kullanabilirsiniz. Peki, Sigorta türleri arasında fark var mı? Eş ve çocuk için beyanname var mı? İşte merak edilen tüm detaylar...

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    Şahıs sigortası vergiden düşülür

    Gelir vergisi mükellefleri, bu vergilerini öderken hayat sigortası ya da Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki katkı paylarını indirim konusu yapabiliyor.
    Ücretli çalışansanız; kendiniz, eşiniz ve küçük çocuklarınızın birikimli hayat sigortası poliçeleri için ödediğiniz primlerin yüzde 50'sini vergi indiriminde kullanabilirsiniz.



    Ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve eğitim gibi diğer hayat sigortası poliçeleri için ise ödediğiniz primlerinin tamamını aylık brüt ücretin yüzde 15'ini ve brüt asgari ücretin toplam tutarını aşmamak kaydıyla vergi indiriminde kullanmanız mümkün.



    Serbest meslek sahibiyseniz; kendiniz, eşiniz ve küçük çocuklarınızın birikimli hayat sigortası poliçeleri için ödediğiniz primlerin yüzde 50'sini vergi indiriminde kullanabilirsiniz.



        Ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve eğitim gibi diğer hayat sigortası poliçeleri için ise ödediğiniz primlerin tamamını yıllık beyan edilen gelirin yüzde 15'ini ve yıllık olarak brüt asgari ücretin yıllık toplam tutarını aşmamak kaydıyla vergi indiriminde kullanabilirsiniz.



        Mükellefin eş ve çocuklarının ayrı beyanname vermeleri halinde, eş ve çocuklar adına ödenen prim ve katkı payları öncelikle kendi gelirlerinden indirilecektir.



        Gelir Vergisi Kanunu'nun 89'uncu maddesine göre, beyan edilen gelirin yüzde 15'ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla (Bu şartın tespitinde işverenler tarafından ücretliler adına Bireysel Emeklilik Sistemi'ne ödenen katkı payları ile 63'üncü maddenin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi ve bu bent kapsamında indirim konusu yapılacak prim ödemelerinin toplam tutarı birlikte dikkate alınır.) mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortalarına ödenen primlerin yüzde 50'si ile ölüm, kaza, hastalık, sağlık, engellilik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri (sigortanın Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması, prim tutarlarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması şartıyla, eşlerin veya çocukların ayrı beyanname vermeleri halinde, bunlara ait prim kendi gelirlerinden indirilir.) indirim konusu yapılabilir.

            Haberler Ekonomi Şahıs sigortası vergiden düşülür! Mükellefler vergi indiriminden nasıl faydalanır? | VERGİ REHBERİ