Gelir vergisi mükellefleri, bu vergilerini öderken hayat sigortası ya da Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki katkı paylarını indirim konusu yapabiliyor.
Ücretli çalışansanız; kendiniz, eşiniz ve küçük çocuklarınızın birikimli hayat sigortası poliçeleri için ödediğiniz primlerin yüzde 50'sini vergi indiriminde kullanabilirsiniz.
Ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve eğitim gibi diğer hayat sigortası poliçeleri için ise ödediğiniz primlerinin tamamını aylık brüt ücretin yüzde 15'ini ve brüt asgari ücretin toplam tutarını aşmamak kaydıyla vergi indiriminde kullanmanız mümkün.
Serbest meslek sahibiyseniz; kendiniz, eşiniz ve küçük çocuklarınızın birikimli hayat sigortası poliçeleri için ödediğiniz primlerin yüzde 50'sini vergi indiriminde kullanabilirsiniz.