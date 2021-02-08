Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihtisas serbest bölgelerinde inovasyon ve teknoloji odaklı yatırımlara geniş imkanlar ve teşvikler sağladıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Yazılım ve bilişim için uygulamaya geçirdiğimiz modeli diğer yüksek teknolojili ve katma değeri yüksek sektörler için genişletmeyi planlıyoruz. Tüm yatırımcıları davet ediyorum."
HAMSİ 25 TL
Hamsi avcılığındaki kısmi durdurma kararının kalkmasının ardından yeniden tezgahlara dönen taze hamsinin fiyatı düştü.
Balık Satıcıları Odası İkinci Başkanı Kenan Balcı, "Hamsiler 60 lira iken, dün hemen fark etti, 25-30 liraya düştü. Hem iri hem de çok lezzetli hamsiler" dedi.
TEST BAŞLIYOR
Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nda test sürüşleri bugün başlıyor. Bu aşama 3 hafta sürecek. Mayıs sonu itibariyle de işletmeye açılacak 102 kilometre uzunluğundaki hatta yük taşımacılığı da yapılacak. Karaman'dan hareket eden yolcu Konya üzerinden Ankara veya İstanbul'a YHT ile ulaşım sağlayabilecek.
MÜCEVHER LİDER
Mücevher, geçen ay yüzde 13.4'lük yükselişle en fazla ihracat artışı kaydeden sektör oldu. Geçen yılın Ocak ayında 291 milyon 806 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren mücevher sektörü, bu yılın aynı döneminde 330 milyon 861 bin dolarlık ihracata imza attı.
ÜCRET DESTEĞİ YARIN HESAPTA
Ocak ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri yarın yapılıyor. Ödemeler banka hesapları üzerinden olacak, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanlar ise ödemeleri PTT aracılığıyla alacak. Ücretsiz izinde olanlara ve işsizlik ödeneği alamayanlara verilen nakdi ücret desteği yeni yılla birlikte bin 177 liradan bin 431 liraya çıkmıştı.
92 MİLYON ABONEYE MESAJ
Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, 92 milyon aboneye SMS ve e-posta yoluyla "İnternet Arama motorları, Güvenli İnternet Hizmeti ile daha güvenli!" içeriğinin gönderimi gerçekleştirilerek, farkındalık yönünde Güvenli İnternet Günü'ne katkı sağlanacağını belirtti. Sayan, 9-10 Şubat'ta Güvenli İnternet Hizmeti Günü etkinlikleri yapılacağını söyledi.
İMAR PLANLARINA GÜRÜLTÜ AYARI
Hükümet, kentlerde akustik planlama yapılması, sakin ve sessiz alanların korunması amacıyla stratejik gürültü haritalarının hazırlanması çalışmalarına hız verdi. Çevre Bakanı Murat Kurum, 46 ilin ardından bu yıl da 20 ilin gürültü haritasının tamamlanacağını belirterek, "Gürültü haritaları imar planlarına esas teşkil edecek" dedi. (HAZAL ATEŞ)
BESİCİYE UYGUN FİYATLI YEM
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, gıda fiyatlarındaki artışla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla besici ve yetiştiricilere uygun fiyatlarla mısır ve arpa satışı yaptıklarını belirtti. Güldal, "Doğrudan besici ve yetiştiricilere yem hammaddesi satarak regülasyon yapıyoruz. Özellikle arpa satışlarımızı 3 ay vadeli olarak üreticilerimize sunabiliyoruz" dedi.
HAMSİ 25 TL
Hamsi avcılığındaki kısmi durdurma kararının kalkmasının ardından yeniden tezgahlara dönen taze hamsinin fiyatı düştü.
Balık Satıcıları Odası İkinci Başkanı Kenan Balcı, "Hamsiler 60 lira iken, dün hemen fark etti, 25-30 liraya düştü. Hem iri hem de çok lezzetli hamsiler" dedi.
TEST BAŞLIYOR
Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nda test sürüşleri bugün başlıyor. Bu aşama 3 hafta sürecek. Mayıs sonu itibariyle de işletmeye açılacak 102 kilometre uzunluğundaki hatta yük taşımacılığı da yapılacak. Karaman'dan hareket eden yolcu Konya üzerinden Ankara veya İstanbul'a YHT ile ulaşım sağlayabilecek.
MÜCEVHER LİDER
Mücevher, geçen ay yüzde 13.4'lük yükselişle en fazla ihracat artışı kaydeden sektör oldu. Geçen yılın Ocak ayında 291 milyon 806 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren mücevher sektörü, bu yılın aynı döneminde 330 milyon 861 bin dolarlık ihracata imza attı.
ÜCRET DESTEĞİ YARIN HESAPTA
Ocak ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri yarın yapılıyor. Ödemeler banka hesapları üzerinden olacak, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanlar ise ödemeleri PTT aracılığıyla alacak. Ücretsiz izinde olanlara ve işsizlik ödeneği alamayanlara verilen nakdi ücret desteği yeni yılla birlikte bin 177 liradan bin 431 liraya çıkmıştı.
92 MİLYON ABONEYE MESAJ
Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, 92 milyon aboneye SMS ve e-posta yoluyla "İnternet Arama motorları, Güvenli İnternet Hizmeti ile daha güvenli!" içeriğinin gönderimi gerçekleştirilerek, farkındalık yönünde Güvenli İnternet Günü'ne katkı sağlanacağını belirtti. Sayan, 9-10 Şubat'ta Güvenli İnternet Hizmeti Günü etkinlikleri yapılacağını söyledi.
İMAR PLANLARINA GÜRÜLTÜ AYARI
Hükümet, kentlerde akustik planlama yapılması, sakin ve sessiz alanların korunması amacıyla stratejik gürültü haritalarının hazırlanması çalışmalarına hız verdi. Çevre Bakanı Murat Kurum, 46 ilin ardından bu yıl da 20 ilin gürültü haritasının tamamlanacağını belirterek, "Gürültü haritaları imar planlarına esas teşkil edecek" dedi. (HAZAL ATEŞ)
BESİCİYE UYGUN FİYATLI YEM
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, gıda fiyatlarındaki artışla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla besici ve yetiştiricilere uygun fiyatlarla mısır ve arpa satışı yaptıklarını belirtti. Güldal, "Doğrudan besici ve yetiştiricilere yem hammaddesi satarak regülasyon yapıyoruz. Özellikle arpa satışlarımızı 3 ay vadeli olarak üreticilerimize sunabiliyoruz" dedi.