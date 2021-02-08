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    • Ekonomi
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    • 08.02.2021 11:49
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    ikinci el otomobil fiyatları adeta sarpa sardı! alacaklara nihayet iyi haber! Yüzde 60...

    ikinci el otomobil fiyatları adeta sarpa sardı! Yüzde 60... Pandemi dolayısıyla ikinci el araba pazarı eski günlerine dönmeye çalışırken, ikinci el araç fiyatlarında son zamanlarda düşüşler yaşanıyor. Ancak yetkililer, şu anda ikinci el araç satışlarının neredeyse durma noktasına geldiğini belirtiyor. Uzmanlar ise pazarındaki son durumu değerlendirdi ve açıklama yaptı. İkinci el araç alımı satımı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Yüzlerce galericinin bulunduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde fiyatlardaki düşüşe rağmen araç satışları durma noktasına geldi. Galericiler, günde sattıkları araçları şu anda 2 ayda satamadıklarından dert yanıyor.

    takvim.com.tr
    İkinci el otomobil fiyatları adeta sarpa sardı! Yüzde 60...

    Sahibinden 2.el otomobil fiyatları koronavirüs döneminde zirve yaparken son günlerde düşüşe geçti. 2. el otomobil satışları adeta bıçak gibi kesildi. Hareketliliğin olduğu dönemde günde 6 araç satan oto galericiler, şimdi ise haftada 1 ya da iki araç satıyor. Uzmanlar bu durumunda fiyatlarda bir etki yaratmayacağı aksine önümüzdeki günlerde fiyatların artacağını öne sürdü. İkinci el araç piyasasında son durum vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlanırken satışların resmen durduğunu açıkladı. Galericiler, bir günde sattıkları araçları şu anda iki ayda satamadıklarından dert yanıyor.


    2019 yılının ikinci yarısında pandeminin etkisiyle sıfır araç üretimi durma noktasına gelmiş buna bağlı olarak vatandaşlar ikinci el araçlara yönelmişti. Artan taleple fiyatları ikiye üçe katlanan araçlar, özellikle son dönemde banka faizlerinin yükselmesiyle satışı durma noktasına geldi.
    Fiyatların düştüğünü söyleyen galericiler, düşmeye rağmen satışlarının olmadığını ifade etti. Galericiler daha önce günde sattıkları araçları şuan 2 ayda satamadıklarının altını çiziyor.

    "DAHA ÖNCE GÜNDE SATTIĞIMIZI ŞİMDİ 2 AYDA SATAMIYORUZ"

    Nurdağı'nda galeri sektöründe ticaret yapan Ali Koyuncu, "Şu anda alım satım tamamen durdu. Daha önce günlük 1-2 tane araç satıyorduk, şu an 2 ayda 1-2 tane satamıyoruz.

    Son 6 aydır sektör durma noktasındadır. Özellikle banka faizlerinin yükselmesi sektörü etkiledi. Faiz oranları düşerse piyasa canlanır. Araç fiyatlarında biraz düşme olmasına rağmen satış çok az. Araç fiyatlarının çok düşmesini beklemiyoruz. Türkiye'de yukarı çıkan kolay kolay aşağıya inmiyor" dedi.

        "3 GÜNDE 17 ARAÇ SATARDIK ŞİMDİ 6 AYDA BUNU SATAMIYORUZ"

        İkinci el otomobil ve ticari araç satıcısı galerici Turgay Gümüş ise, "İşlerimiz 6 aydır durgun. Okullar kapalı olduğu için ticari araçlarımızı satamıyoruz. Daha önce 3 günde 17 tane araç satıyorduk, şu an 6 aydır araçlarımız elimizde kaldı.
        Genelde öğrenci servisi satıyorduk. Hepsi okullar kapalı olduğu için elimizde kaldı. Birçok galerici dükkanını kapattı. Durumu olmayanlar kirasını ödeyemedi kapatmak zorunda kaldı. Fiyatlar da eskisi gibi değil düştü" diye konuştu.

        YÜKSELECEK Mİ DÜŞECEK Mİ? İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

        Türkiye'de ikinci el araç satışları, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşıma yerine bireysel araç kullanımının arttığı 2020'de son 5 yılın en yüksek rakamına ulaştı. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci el araç piyasasının tüm olumsuzluklara rağmen geçen yıl büyümeye devam ettiğini belirtti.

        Erkoç, 2019'da 8,7 milyon motorlu kara taşıtının devri yapılırken bu sayısının geçen yıl 9,2 milyona yükseldiğini söyledi. Erkoç, söz konusu rakamın 2018'de 7,7 milyon, 2017'de 7,5 milyon ve 2016'da 6,7 milyon olduğuna dikkati çekti.

        Geçen yıl ikinci el araç sektöründe satışların ekim ayına kadar arttığını ancak sonrasında bir durgunluk yaşandığını aktaran Erkoç, Aralık 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre devri yapılan araç sayısının yarı yarıya düştüğüne işaret etti. Erkoç, "Gerek pandemi sebebiyle insanların bireysel araç kullanımına yönelmesi, gerekse sıfır araç pazarında yaşanan durgunluk sebebiyle 2020 yılı boyunca ikinci el araca talep arttı. Böylelikle 5 yıl boyunca sektör büyümeye devam etmiş oldu. Ancak ekim ayından itibaren ikinci el araç pazarında da büyük bir durgunluk yaşanıyor. Aralık ayında yüzde 64,2'si otomobil olmak üzere toplamda 544 bin 583 adet araç el değiştirdi. Bir önceki yılın aynı ayında bu rakam 1 milyon 22 bin 892 olarak gerçekleşmişti hatta 2016 yılından itibaren tüm ayların en düşük satışı Aralık 2020'de yaşandı." değerlendirmesinde bulundu.

            "FİYATLAR DÜŞTÜ"

            İkinci el araç piyasasında yaşanan bu durgunluk nedeniyle fiyatların da gerilediğine dikkati çeken Erkoç, "Şu an ikinci el fiyatlarında yüzde 15'e varan bir düşüş yaşanıyor. Araç almak isteyen vatandaşlarımız bu fırsatı değerlendirebilir, şu an araç almak için doğru bir zamandayız." dedi.
            Erkoç, aşılamanın yaygınlaşması ve normalleşme süreciyle ötelenen ikinci el talebinin de artacağını belirterek şunları kaydetti:

            "Bunun yanı sıra aralık ayında satışlarda yaşanan bu ciddi düşüş potansiyel alıcıların da beklemede olduğunun bir göstergesi. Şubat ayı itibarıyla bekleyen alıcılar da harekete geçecek, talebin artması araç fiyatlarına da yansıyacaktır. Pandeminin nasıl seyredeceğini öngöremediğimiz için tüm dünyada sıfır araç üretimi ve tedarikinde yaşanabilecek sıkıntılar da ikinci el araç fiyatlarına yansıyacaktır."
            Erkoç, 2021 yılında da ikinci el araç sektörünün büyümeye devam edeceğini beklediklerini sözlerine ekledi.
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            Haberler Ekonomi Sahibinden ikinci el otomobil fiyatları adeta sarpa sardı! 2. el otomobil alacaklara nihayet iyi haber! Yüzde 60...