Sahibinden 2.el otomobil fiyatları koronavirüs döneminde zirve yaparken son günlerde düşüşe geçti. 2. el otomobil satışları adeta bıçak gibi kesildi. Hareketliliğin olduğu dönemde günde 6 araç satan oto galericiler, şimdi ise haftada 1 ya da iki araç satıyor. Uzmanlar bu durumunda fiyatlarda bir etki yaratmayacağı aksine önümüzdeki günlerde fiyatların artacağını öne sürdü. İkinci el araç piyasasında son durum vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlanırken satışların resmen durduğunu açıkladı. Galericiler, bir günde sattıkları araçları şu anda iki ayda satamadıklarından dert yanıyor.
2019 yılının ikinci yarısında pandeminin etkisiyle sıfır araç üretimi durma noktasına gelmiş buna bağlı olarak vatandaşlar ikinci el araçlara yönelmişti. Artan taleple fiyatları ikiye üçe katlanan araçlar, özellikle son dönemde banka faizlerinin yükselmesiyle satışı durma noktasına geldi.
Fiyatların düştüğünü söyleyen galericiler, düşmeye rağmen satışlarının olmadığını ifade etti. Galericiler daha önce günde sattıkları araçları şuan 2 ayda satamadıklarının altını çiziyor.
"DAHA ÖNCE GÜNDE SATTIĞIMIZI ŞİMDİ 2 AYDA SATAMIYORUZ"
Nurdağı'nda galeri sektöründe ticaret yapan Ali Koyuncu, "Şu anda alım satım tamamen durdu. Daha önce günlük 1-2 tane araç satıyorduk, şu an 2 ayda 1-2 tane satamıyoruz.
Son 6 aydır sektör durma noktasındadır. Özellikle banka faizlerinin yükselmesi sektörü etkiledi. Faiz oranları düşerse piyasa canlanır. Araç fiyatlarında biraz düşme olmasına rağmen satış çok az. Araç fiyatlarının çok düşmesini beklemiyoruz. Türkiye'de yukarı çıkan kolay kolay aşağıya inmiyor" dedi.