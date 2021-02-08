YÜKSELECEK Mİ DÜŞECEK Mİ? İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Türkiye'de ikinci el araç satışları, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşıma yerine bireysel araç kullanımının arttığı 2020'de son 5 yılın en yüksek rakamına ulaştı. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci el araç piyasasının tüm olumsuzluklara rağmen geçen yıl büyümeye devam ettiğini belirtti.

Erkoç, 2019'da 8,7 milyon motorlu kara taşıtının devri yapılırken bu sayısının geçen yıl 9,2 milyona yükseldiğini söyledi. Erkoç, söz konusu rakamın 2018'de 7,7 milyon, 2017'de 7,5 milyon ve 2016'da 6,7 milyon olduğuna dikkati çekti.