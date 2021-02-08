Koronavirüs döneminde "geçici iş ilişkisi" yaygınlaştı! Süre sınırlandırıldı

Bunun dışında mevsimlik olmayan ve fakat dönemsellik arz eden iş artışlarında da geçici iş ilişkisi kurulabilecektir. Mevsimlik tarım işleri için bu iş ne kadar devam ediyorsa o kadar süre ile kurulabilirken, dönemsellik arz eden iş artışlarında geçici iş ilişkisi kurulması 4 ay ile sınırlandırılmıştır.