Elektronik olarak yapılan ihaleye girmek için gerekli olan teminat tutarı esas bedelin yüzde 10'u kadar ifade edildi. Azami tutarın 100 bin TL'den fazlası olamayacağı ifade edildi.

Ayrıca sadece şase veya karoseri kalmış olan araçları da alarak sıfır araba almak için hurda indirimi avantajı sağlanabiliyor. Beğenilen arabanın ekspertiz raporuna bakmayı ya da görme imkanı varsa arabayı gidip görmenizde fayda var.