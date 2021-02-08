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    • Ekonomi
    • 08.02.2021 17:52
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    • 08.02.2021 17:52
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    30, 40, 50 bin TL'ye sahibi olabilirsiniz! Şubat ayı ilanları yayınlandı! İşte en ucuz !

    Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar uygun fiyatlı araç kampanyalarını merak ediyor. fiyatlarının adeta uçuşa geçmesi nedeniyle araç satışlarında durgun günler yaşanıyor. Ancak ucuz araç almak için farklı yollar da bulunuyor. Bunlardan birisi Ticaret Bakanlığı tarafından ihaleye çıkartılan arabalar oldu. Bu sayede birçok ikinci el aracı 30, 40, 50 bin TL gibi uygun fiyatlara satın alabilirsiniz. İşte araç almak isteyenleri ilgilendiren haberin detayları...

    takvim.com.tr
    30, 40, 50 bin TL'ye ikinci el araç sahibi olabilirsiniz! Şubat ayı ilanları yayınlandı!

    İkinci el araç piyasasında satışlar adeta durma piyasasına gelirken, cep yakan fiyatlar nedeniyle araç alamayan vatandaşları yakından ilgilendiren bir haber geldi. 2. el araç almak isteyenler bunu uygun fiyatlı bir yolla yapabilir. Ticaret Bakanlığı tarafından ihaleye çıkartılan arabaları 30, 40, 50 bin TL gibi fiyatlarla satın alabilirsiniz. Ancak bunun için ihaleye giriş yapmanız gerekecek. İşte ikinci el araç fiyatlarına ilişkin merak edilen bilgiler!

    İHALEYE ÇIKAN ARABALAR SATIŞTA!

    Aşağıdaki bağlantıdan ihaleyle satışa çıkan araçları görüntüleyebilir, alım şartları ve fiyatları öğrenebilirsiniz.

    İHALEDEKİ ARAÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

    İHALEYE NASIL GİRİŞ YAPILIR?

    İhale başlangıç bedeli araçlar için satışa esas bedelin yüzde 75'idir. İhaleye yönelik şartlar okunarak satın alma işlemleri gerçekleştiriliyor.

    Elektronik olarak yapılan ihaleye girmek için gerekli olan teminat tutarı esas bedelin yüzde 10'u kadar ifade edildi. Azami tutarın 100 bin TL'den fazlası olamayacağı ifade edildi.

    Ayrıca sadece şase veya karoseri kalmış olan araçları da alarak sıfır araba almak için hurda indirimi avantajı sağlanabiliyor. Beğenilen arabanın ekspertiz raporuna bakmayı ya da görme imkanı varsa arabayı gidip görmenizde fayda var.

        İHALEYE ÇIKARILAN ARAÇ MODELLERİ VE FİYATLARI!

        2006 MODEL MAZDA 5 SPORT D model araç 65 bin liradan satışa çıkarıldı. Sağdan direksiyonlu olan aracın ihale bitiş tarihi 09.02 2021 olarak belirlendi.

        2002 MODEL BMW 320D model araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 72 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 09.02.2021 olarak belirlendi.

        2004 MODEL VOLKSWAGEN GOLF model araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 70 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 09.02.2021 olarak belirlendi.

            2003 MODEL PEUGEOT 307 model araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 72 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 09.02.2021 olarak belirlendi.

            1998 OPEL ASTRA model araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 65 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 10.02.2021 olarak belirlendi.

            1992 BMW 318is model araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 60 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 10.02.2021 olarak belirlendi.

                1999 VOLKSWAGEN GOLF model araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 70 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 10.02.2021 olarak belirlendi.

                2004 BMW 520İ model araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 90 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 10.02.2021 olarak belirlendi.

                2005 CITROEN C5 model araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 80 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 10.02.2021 olarak belirlendi.

                    2000 RENAULT MEGANE SCENİC model araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 50 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 12.02.2021 olarak belirlendi.
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                    Haberler Ekonomi 30, 40, 50 bin TL'ye ikinci el araç sahibi olabilirsiniz! Şubat ayı ilanları yayınlandı! İşte en ucuz ikinci el araç fiyatları!