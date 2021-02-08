İkinci el araç piyasasında satışlar adeta durma piyasasına gelirken, cep yakan fiyatlar nedeniyle araç alamayan vatandaşları yakından ilgilendiren bir haber geldi. 2. el araç almak isteyenler bunu uygun fiyatlı bir yolla yapabilir. Ticaret Bakanlığı tarafından ihaleye çıkartılan arabaları 30, 40, 50 bin TL gibi fiyatlarla satın alabilirsiniz. Ancak bunun için ihaleye giriş yapmanız gerekecek. İşte ikinci el araç fiyatlarına ilişkin merak edilen bilgiler!
İHALEYE ÇIKAN ARABALAR SATIŞTA!
Aşağıdaki bağlantıdan ihaleyle satışa çıkan araçları görüntüleyebilir, alım şartları ve fiyatları öğrenebilirsiniz.
İHALEDEKİ ARAÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ
İHALEYE NASIL GİRİŞ YAPILIR?
İhale başlangıç bedeli araçlar için satışa esas bedelin yüzde 75'idir. İhaleye yönelik şartlar okunarak satın alma işlemleri gerçekleştiriliyor.
Elektronik olarak yapılan ihaleye girmek için gerekli olan teminat tutarı esas bedelin yüzde 10'u kadar ifade edildi. Azami tutarın 100 bin TL'den fazlası olamayacağı ifade edildi.
Ayrıca sadece şase veya karoseri kalmış olan araçları da alarak sıfır araba almak için hurda indirimi avantajı sağlanabiliyor. Beğenilen arabanın ekspertiz raporuna bakmayı ya da görme imkanı varsa arabayı gidip görmenizde fayda var.