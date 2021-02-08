1000 LİRA SOSYAL YARDIM PARALARI

1000 TL sosyal yardım parası ihtiyaç sahibi olan ailelere sağlanacak. Bu kapsamda Aile Bakanlığı'nın, Türkiye geneli her ilçede yer alan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından yapılan incelemeler sonunda ödemeler yapılacak.

1000 TL yardım parası almak isteyen vatandaşların sağlamaları gereken ilk koşul bu ödenekten hiç faydalanmamış olmak. Yani 1. ve 2. faz ödemelerinden 1000 TL almış olanlar yada 3. faz ödemeleri için e-Devlet üzerinden başvuru yapmış olup hesabına 1000 TL yatıranlar ödemelerden 2021'de de yararlanamayacak. 1000 lira sosyal yardımı hiç almamış olanlar başvuru yapabilecek.