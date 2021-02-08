Kullanmadığınız banka hesabınızda paranız kalmış olabilir. Binlerce kişi bu hesaplardan kalan parasını çekmiyor. E-devlet hesabınızdan ve TMSF'nin internet sitesinden miktarı kuruşu kuruşuna öğrenebilirsiniz. Ayrıca tüm bankaların internet sitesine girdiğinizde liste de mevcut.
Kimse önemsemiyor ama her yıl bankalarda unutulduğu için el konulan para milyonlarca lirayı buluyor. Geçen sene 10 yıl içinde hiçbir işlem yapılmayan 1 milyon 44 bin hesap açıldı ve içindeki toplam 217 milyon lira para sahibi başvuru yapmadığı için Tasarruf Mevduatı sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi.
BANKALARDAN ÖNEMLİ UYARI
Başvuru tarihi yeniden geldi. Bu yüzden de bankalar yasal olarak müşterilerini uyarmaya başladı ve 'Paranızı unutmayın' dedi.