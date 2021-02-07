İkinci el araçlar fiyatları ne oldu? 2. el otomobillerin fiyatları düşer mi, yoksa çıkar mı? Ne zaman araba alınır? Bu ve benzeri birçok soru araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Tüketiciler ikinci el araba pazarındaki son durumu merak ediyor. Uzmanlar ise 2. el otomobil pazarındaki son durumu değerlendirdi ve açıklama yaptı. İkinci el araç alımı satımı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Erol Gündoğan yaptığı açıklamada fiyatların dengeyi bulacağını söyledi.
Yükselecek mi Düşecek mi? İkinci El Araç Fiyatları ile İlgili Açıklama
İkinci el araba alıp satacakları ilgilendiren açıklama geldi. DOD Satış Müdürü Erol Gündoğan yaptığı açıklamada fiyatların yakın zamanda dengeyi bulabileceğini söyledi ve "Ocak-Şubat döneminde 1 milyon 240 bin adet seviyelerinde bir satışla, 2019 yılının aynı dönemine oranla yüzde 69'luk bir büyüme oldu. İlk çeyrek sonunda 1 milyon 742 bin adetle yüzde 46 büyüme gerçekleşti" ifadelerini kullandı.
Geçen sene genel olarak pazarın pandemi nedeniyle dengesiz sürdüğünü söyleyen Gündoğan, "Pandeminin etkisini göstermeye başlamasıyla oluşan durgunluk, Haziran ayında açıklanan ekonomi paketiyle yerini, bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 93 seviyesinde büyümeye bıraktı. Bu bir önceki aya oranla ise yüzde 103 seviyesinde bir artış anlamına geliyordu" dedi.
Sıfır araçlarda geçen senenin ortalarında yaşanan arz eksikliği, taleplerin çok olması nedeniyle ikinci el araçlara talebin arttığını ve bu nedenle fiyatların oldukça fazla zamlandığını söyleyen Gündoğan, "Bu durum, kontrol dışı fiyatlandırmalar yaşanmasını da beraberinde getirdi. Ortalama yüzde 35 seviyesinde fiyat artışı yaşanan modeller oldu. Bu dönemde yapılan ÖTV düzenlemesi de ikinci el araç fiyatlarının artmasını etkileyen bir başka etken oldu. Tüm bu gelişmelere karşın, 2020 yılı Ocak-Kasım döneminde TÜİK verilerine göre 6 milyon 127 bin 556 adet otomobil el değiştirdi. 2019 yılına oranla yüzde 12 seviyesine bir büyüme gerçekleştiği görüldü" ifadelerini kullandı.