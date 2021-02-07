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    • 07.02.2021 09:57
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    Sahibinden 2. el otomobil fiyatları son dakika açıklaması! Yükselecek mi düşecek mi? el araç fiyatları ile ilgili gelişme

    Sahibinden 2. el otomobil fiyatları son dakika açıklaması geldi. Araç almak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren gelişmenin detaylarını sayfamızda bulabilirsiniz. DOD Satış Müdürü yaptığı açıklamada fiyatların yakın zamanda dengeyi bulabileceğini söyledi ve “Ocak-Şubat döneminde 1 milyon 240 bin adet seviyelerinde bir satışla, 2019 yılının aynı dönemine oranla yüzde 69’luk bir büyüme oldu. İlk çeyrek sonunda 1 milyon 742 bin adetle yüzde 46 büyüme gerçekleşti” ifadelerini kullandı. Araba almak isteyen tüketiciler, 2021'de el araç pazarının son durumunu merak ediyor. Ne zaman araba alınır, şimdi araba alınır mı, ikinci el arabalarda fiyatlar ne durumda sorularına cevap arıyor.

    takvim.com.tr
    2. el otomobil fiyatları son dakika açıklaması! Yükselecek mi düşecek mi?

    İkinci el araçlar fiyatları ne oldu? 2. el otomobillerin fiyatları düşer mi, yoksa çıkar mı? Ne zaman araba alınır? Bu ve benzeri birçok soru araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Tüketiciler ikinci el araba pazarındaki son durumu merak ediyor. Uzmanlar ise 2. el otomobil pazarındaki son durumu değerlendirdi ve açıklama yaptı. İkinci el araç alımı satımı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Erol Gündoğan yaptığı açıklamada fiyatların dengeyi bulacağını söyledi.

    Yükselecek mi Düşecek mi? İkinci El Araç Fiyatları ile İlgili Açıklama

    İkinci el araba alıp satacakları ilgilendiren açıklama geldi. DOD Satış Müdürü Erol Gündoğan yaptığı açıklamada fiyatların yakın zamanda dengeyi bulabileceğini söyledi ve "Ocak-Şubat döneminde 1 milyon 240 bin adet seviyelerinde bir satışla, 2019 yılının aynı dönemine oranla yüzde 69'luk bir büyüme oldu. İlk çeyrek sonunda 1 milyon 742 bin adetle yüzde 46 büyüme gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

    Geçen sene genel olarak pazarın pandemi nedeniyle dengesiz sürdüğünü söyleyen Gündoğan, "Pandeminin etkisini göstermeye başlamasıyla oluşan durgunluk, Haziran ayında açıklanan ekonomi paketiyle yerini, bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 93 seviyesinde büyümeye bıraktı. Bu bir önceki aya oranla ise yüzde 103 seviyesinde bir artış anlamına geliyordu" dedi.

    Sıfır araçlarda geçen senenin ortalarında yaşanan arz eksikliği, taleplerin çok olması nedeniyle ikinci el araçlara talebin arttığını ve bu nedenle fiyatların oldukça fazla zamlandığını söyleyen Gündoğan, "Bu durum, kontrol dışı fiyatlandırmalar yaşanmasını da beraberinde getirdi. Ortalama yüzde 35 seviyesinde fiyat artışı yaşanan modeller oldu. Bu dönemde yapılan ÖTV düzenlemesi de ikinci el araç fiyatlarının artmasını etkileyen bir başka etken oldu. Tüm bu gelişmelere karşın, 2020 yılı Ocak-Kasım döneminde TÜİK verilerine göre 6 milyon 127 bin 556 adet otomobil el değiştirdi. 2019 yılına oranla yüzde 12 seviyesine bir büyüme gerçekleştiği görüldü" ifadelerini kullandı.

        Şubat ayındaki ikinci el araç düzenlemesine değinen Gündoğan, ""Bu düzenleme, ikinci el araç alım-satımı ile ilgili hizmet kalitesini artırmaya yönelik ciddi bir adım. Sektördeki hizmeti aynı noktaya taşımayı amaçlayan yönetmelik ile müşteri faydasına olan hizmetlerin sektörün geneline yayılması hem sektördeki rekabeti hem de sağlayacağı güven ortamı ile ikinci el araçlara olan ilgiyi daha da artıracaktır" dedi.

        Yükselecek mi Düşecek mi? İkinci El Araç Fiyatları ile İlgili Açıklama

        Türkiye'de ikinci el araç satışları, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşıma yerine bireysel araç kullanımının arttığı 2020'de son 5 yılın en yüksek rakamına ulaştı. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci el araç piyasasının tüm olumsuzluklara rağmen geçen yıl büyümeye devam ettiğini belirtti.

        Erkoç, 2019'da 8,7 milyon motorlu kara taşıtının devri yapılırken bu sayısının geçen yıl 9,2 milyona yükseldiğini söyledi. Erkoç, söz konusu rakamın 2018'de 7,7 milyon, 2017'de 7,5 milyon ve 2016'da 6,7 milyon olduğuna dikkati çekti.

        Geçen yıl ikinci el araç sektöründe satışların ekim ayına kadar arttığını ancak sonrasında bir durgunluk yaşandığını aktaran Erkoç, Aralık 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre devri yapılan araç sayısının yarı yarıya düştüğüne işaret etti. Erkoç, "Gerek pandemi sebebiyle insanların bireysel araç kullanımına yönelmesi, gerekse sıfır araç pazarında yaşanan durgunluk sebebiyle 2020 yılı boyunca ikinci el araca talep arttı. Böylelikle 5 yıl boyunca sektör büyümeye devam etmiş oldu. Ancak ekim ayından itibaren ikinci el araç pazarında da büyük bir durgunluk yaşanıyor. Aralık ayında yüzde 64,2'si otomobil olmak üzere toplamda 544 bin 583 adet araç el değiştirdi. Bir önceki yılın aynı ayında bu rakam 1 milyon 22 bin 892 olarak gerçekleşmişti hatta 2016 yılından itibaren tüm ayların en düşük satışı Aralık 2020'de yaşandı." değerlendirmesinde bulundu.

            "FİYATLAR DÜŞTÜ"

            İkinci el araç piyasasında yaşanan bu durgunluk nedeniyle fiyatların da gerilediğine dikkati çeken Erkoç, "Şu an ikinci el fiyatlarında yüzde 15'e varan bir düşüş yaşanıyor. Araç almak isteyen vatandaşlarımız bu fırsatı değerlendirebilir, şu an araç almak için doğru bir zamandayız." dedi.
            Erkoç, aşılamanın yaygınlaşması ve normalleşme süreciyle ötelenen ikinci el talebinin de artacağını belirterek şunları kaydetti:

            "Bunun yanı sıra aralık ayında satışlarda yaşanan bu ciddi düşüş potansiyel alıcıların da beklemede olduğunun bir göstergesi. Şubat ayı itibarıyla bekleyen alıcılar da harekete geçecek, talebin artması araç fiyatlarına da yansıyacaktır. Pandeminin nasıl seyredeceğini öngöremediğimiz için tüm dünyada sıfır araç üretimi ve tedarikinde yaşanabilecek sıkıntılar da ikinci el araç fiyatlarına yansıyacaktır."
            Erkoç, 2021 yılında da ikinci el araç sektörünün büyümeye devam edeceğini beklediklerini sözlerine ekledi.
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            Haberler Ekonomi Sahibinden 2. el otomobil fiyatları son dakika açıklaması! Yükselecek mi düşecek mi? ikinci el araç fiyatları ile ilgili gelişme