Yükselecek mi Düşecek mi? İkinci El Araç Fiyatları ile İlgili Açıklama

İkinci el araba alıp satacakları ilgilendiren açıklama geldi. DOD Satış Müdürü Erol Gündoğan yaptığı açıklamada fiyatların yakın zamanda dengeyi bulabileceğini söyledi ve "Ocak-Şubat döneminde 1 milyon 240 bin adet seviyelerinde bir satışla, 2019 yılının aynı dönemine oranla yüzde 69'luk bir büyüme oldu. İlk çeyrek sonunda 1 milyon 742 bin adetle yüzde 46 büyüme gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Geçen sene genel olarak pazarın pandemi nedeniyle dengesiz sürdüğünü söyleyen Gündoğan, "Pandeminin etkisini göstermeye başlamasıyla oluşan durgunluk, Haziran ayında açıklanan ekonomi paketiyle yerini, bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 93 seviyesinde büyümeye bıraktı. Bu bir önceki aya oranla ise yüzde 103 seviyesinde bir artış anlamına geliyordu" dedi.