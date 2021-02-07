Gözler oradaydı! İhtiyaç sahipleri dikkat! Tam 30.000 TL hibe desteği yapılacak, başvurular başladı!

Son zamanlarda farklı kurum ve kuruluşlar tarafından verilen hibe destek ödemeleri için vatandaşların aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı tarafından başvurularını yapabilir. Bir yandan da kaymakamlıklar kapsamında yer alan sosyal yardımlaşma ve dayanışma kurumları tarafından başvurular yapılabilecek. Devlet prefabrik ev yapacak olan ihtiyaç sahibi vatandaşlara 30 bin TL'ye kadar yardım yapıyor. Prefabrik villa ve ev modelleri büyük bir arayış konusu olurken prefabrik ev yapımı için verilen 30 bin liralık hibe para devlet desteği de bunda etkili oldu. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü prefabrik ev yardımları 2020 yılınında olduğu gibi 2021 yılının belli bir dönemine kadar 30.000 TL ödenmeye devam edecek. Bakanlık yıl içinde yeni destek tutarlarını açıklayacak.