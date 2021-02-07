Yüzlerce galericinin bulunduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde fiyatlardaki düşüşe rağmen araç satışları durma noktasına geldi. Galericiler, günde sattıkları araçları şu anda 2 ayda satamadıklarından dert yanıyor.
2019 yılının ikinci yarısında pandeminin etkisiyle sıfır araç üretimi durma noktasına gelmiş buna bağlı olarak vatandaşlar ikinci el araçlara yönelmişti. Artan taleple fiyatları ikiye üçe katlanan araçlar, özellikle son dönemde banka faizlerinin yükselmesiyle satışı durma noktasına geldi.
Fiyatların düştüğünü söyleyen galericiler, düşmeye rağmen satışlarının olmadığını ifade etti. Galericiler daha önce günde sattıkları araçları şuan 2 ayda satamadıklarının altını çiziyor.