İstanbul Müftülüğüne bağlı, dini konularda vatandaşların sorularını yanıtlayan "Alo Fetva" hattına 2020 yılında 155 bin soru soruldu. Hatta geçen yıl estetik ameliyatlar ve dövme yaptırmanın hükmü, evcil hayvanın kısırlaştırılması gibi konuların yanı sıra bitcoin alım ve satımı, borsa ve banka kredisi gibi ekonomiye dair sorular da yöneltildi. Salgın döneminde vatandaşların Alo Fetva'dan yardım aldığı bir diğer konu da Kovid-19 oldu.
İstanbul Müftü Yardımcısı Halime Yıldız yaptığı açıklamada, 'Alo Fetva'' hattının İstanbul'un 39 ilçesinde hizmet vermeye devam ettiğini söyledi.
Alo Fetva hattının hafta içi mesai saatleri içerisinde 5 gün hizmet verdiğini belirten Yıldız, "Pandemi nedeniyle çalışma saatlerinde değişkenlik oluyor. Bu kapsamda hafta içi 10.00 ile 16.00 saatleri arısında vaizlerimiz, din hizmetleri uzmanlarımız, fetva verme ehliyetine sahip personelimizle hizmet vermeye devam ediyoruz." dedi.
Yıldız, "Alo Fetva" hattında kimi dönemlerde yoğunluk yaşandığını ifade ederek, şunları kaydetti: