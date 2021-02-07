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    • Ekonomi
    • 07.02.2021 17:32
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    • 07.02.2021 17:32
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    aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 4- 17 Şubat 2021!

    aktüel ürünler kataloğu 4-17 Şubat 2021 yayınlanır yayınlanmaz vatandaşlar tarafından incelenmeye başlandı. Birbirinden çeşitli ürünleri belirli tarih aralığında satışa sunan, en çok ziyaret edilen marketlerden biri olan Migros kampanyalarında bu kez neler var? İçecekten atıştırmalığa, güzellik ürünlerinden teknolojik ürünlere kadar her şey bu hafta Migros aktüel kataloğunda yer alıyor. Peki, 4-17 Şubat 2021 kampanyalarında neler var? Güncel Migroskop kataloğunu haberimizden inceleyerek alacaklarınızı belirleyebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Migros 4-17 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

    Migros aktüel ürünler kataloğu 4-17 Şubat 2021 ilgi odağı oldu ve içerisindeki indirimler incelenerek alacakların listesi yapılıyor. Birbirinden çeşitli ürünleri belirli tarih aralığında satışa sunan, Migros kampanyalarında bu kez neler var? İçeceklerden atıştırmalıklara, güzellik ürünlerinden hijyen seçeneklerine, sevgililer gününe özel konseptte üürnlere kadar pek çok fırsat sizleri bekliyor. Güncel Migroskop kataloğunu haberimizden inceleyebilirsiniz.

    MİGROS 4-17 ŞUBAT 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

    Mutfak ürünlerinde kampanyalar!

        Aldım Bitti ürünleri!

        Kişisel Bakım Ürünlerinde dev kampanya!

        Gıda ürünleri

            Et ürünleri

            Temizlik ürünlerinde kampanyalar!

            Teknolojik ürünlerde son fırsatlar!
                Haberler Ekonomi Migros aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Migroskop 4- 17 Şubat 2021!