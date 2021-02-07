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    • Ekonomi
    • 07.02.2021 08:30
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    • 07.02.2021 08:30
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    yatırımcılarına kötü haber! Çarklar tersine döndü! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek, yarım ve gram altın fiyatları...

    22 ayar bilezik, çeyrek ve gram maliyetleri hafta sonu büyük ve minik ölçekte yatırım yapan vatandaşlar tarafından merakla denetleniyor. Dün 'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,09 eksilişle 405,70 liradan bitirdi. Altın piyasasında, en düşük 409 bin 800 lirayı, azami ise 415 bin lirayı gören standart altının kg maliyeti, günü bir evvelki kapanışa göre yüzde 1,3 eksilişle 409 bin 800 liradan kapattı. ert düşüş sonrası ons fiyatında da düşüş görüldü ve geçen ay 1950 dolar seviyesinde olan altının ons fiyatı 1808 dolar seviyesine kadar geriledi. Peki, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte fiyatlarda son durum...

    takvim.com.tr
    Altın yatırımcılarına kötü haber! Çarklar tersine döndü!

    Altın yatırımcılarına kötü haber! Çarklar tersine döndü! Altın fiyatlarında peş peşe yaşanan aşırı düşüş herkesin dikkatini çekmeye devam ediyor. Fiyatlarda yaşanan sert düşüşün ardından son alış satış fiyatlarındaki son durum araştırılmaya başlandı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 409 bin 800 liraya düştü. Bu hafta Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 6,65 kayıpla 405,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 6,59 azalışla 2.694,00 liraya geriledi. İşte 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,09 azalışla 405,70 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 658,00 lira, Cumhuriyet altını 2.694,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,09 düşüşle 405,70 liradan işlem gördü.

    ALTININ KİLOGRAMI 409 BİN 800 LİRAYA GERİLEDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 409 bin 800 liraya düştü.

    Altın piyasasında, en düşük 409 bin 800 lirayı, en yüksek ise 415 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,3 azalışla 409 bin 800 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 409 milyon 694 bin 472,88 lira, işlem miktarı ise 989,03 kilogram oldu.

    Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 426 milyon 80 bin 182,62 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi AŞ, Uğuras Kıymetli Madenler Sanayi Dış ve Ticaret AŞ, ve Yıldız Döviz ve Yetkili Müessese AŞ şeklinde sıralandı.

        BU HAFTA BORSA KAZANDIRDI, DÖVİZ VE ALTIN KAYBETTİRDİ

        Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,65 değer kazanırken, altının gram satış fiyatı yüzde 6,65, dolar/TL yüzde 3,30, avro/TL yüzde 4,44 değer kaybetti.

        BIST 100 endeksi, en düşük 1.471,54, en yüksek 1.549,51 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,65 artarak 1.527,17 puandan tamamladı.

        Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 6,65 kayıpla 405,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 6,59 azalışla 2.694,00 liraya geriledi.

        Geçen hafta 705,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 658,00 liraya düştü.

        Bu hafta ABD doları yüzde 3,30 değer kaybederek 7,0540 liraya, avro da yüzde 4,44 azalarak 8,4720 liraya geriledi.

        Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,10, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,85 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,51 ile hisse senedi fonları oldu.

        ALTININ ONSU 1.806,80 DOLAR

        Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.806,80 dolardan işlem görüyor.

        Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,3 azalışla 409 bin 800 liradan tamamladı.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,0740 lira, satışta 7,1023 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,1724 lira, satışta 7,1560 lira olarak belirlemişti.

        Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,31'den, bileşik getirisi de yüzde 14,82'den gerçekleşti.

        Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2020, sterlin/dolar paritesi 1,3730, dolar/yen paritesi de 105,4 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,6 artışla 59,2 dolardan işlem görüyor.

            EMTİA PİYASALARI

            Brent petrolün varil fiyatı, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntılarına uyumun yüzde 101 düzeyinde olduğunu açıklaması ve ABD'de ham petrol stoklarının düştüğünü gösteren verilerin açıklanmasının ardından 59.79 dolar ile 60 dolar sınırına tırmandı.

            OPEC Bakanlar Ortak İzleme Komitesi (Joint Ministerial Monitoring Committee - JMMC), küresel petrol talebine ilişkin belirsizliklerin önümüzdeki aylarda da süreceği uyarısı yaptı. Açıklamada, OPEC ve müttefiklerinin (OPEC+) 2020 Nisan ayından bu yana uyguladığı kısıntılarda, toplam petrol üretiminin 2.1 miyar varil azaltıldığı belirtildi.

            ABD ekonomisindeki toparlanmanın öngörülenden daha hızlı olacağına ilişkin iyimserliğin büyümesiyle doların güçlenmesiyle 1,800 doların da altına gerileyen altının ons fiyatı yeniden bu düzeyin üzerine yükseldi.

            ALTIN YORUMLARI TAHMİNLERİ

            Tera Menkul'den Enver Erkan yaptığı değerlendirmede, "Altının düşüşünde güçlenen USD, yükselen Hazine getirileri ve rekor ABD hisse senetleri ön planda ve bu kapsamda fiyatlarda da Kasım ayından bu yana en kötü performans görülüyor. Amerikan ekonomisinin iyileştiğine dair veriler ve ekonomik ayrışmayı derinleştirici bir algı USD hareketinin güçlenme isteğinin devamına ve altının baskılanmasına neden olabilir. 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük hareketli ortalamayı kırarak death cross oluşturması altının görünümünü negatife çeviriyor. Son derece düşük global faizlere rağmen, yılın şimdiye kadarki iki aylık bölümünde 2020 performansının uzağında kalan bir altın görülmektedir. ETF'lere giriş etkisi hızlanırsa altının yukarıya gittiğini göreceğiz, ama şimdi DXY, UST (faiz) gibi etmenler daha belirgin. Geniş perspektifte ise mali teşvik paketi ve Fed'in varlık alım hızı gibi etmenlere bakacağız." dedi.

            Investaz Araştırma Müdürü Yusuf Topçu yaptığı açıklamada altın fiyatları ile ilgili, "Gümüş fiyatlarında aktivist yatırımcıların yarattığı %20 değer artışının altına sıçraması beklenirken değerli madenler sert düzeltme yaşadı. Ons gümüş fiyatları $30'a kadar yükseldikten sonra hızla $26'ya kadar geriledi. JPMorgan başta olmak üzere bu emtialarda yüklü miktarda kısa pozisyonu olan yatırım bankaları, aktivist hareketlerin yavaşlamasıyla fiyat kontrolünü tekrardan ele geçirdi ve gümüşün yanında ons altın fiyatlarını da dün 1800 doların altına 1.789 dolara kadar getirdi. Haftanın son işlem gününde ons altın fiyatı tekrardan 1.800 dolar sınırına yaklaşmış durumda. ABD senatosunda 1.9 trilyon dolar büyüklüğünde yeni bir mali destek paketi müzakereleri sürerken altın ve gümüş fiyatlarındaki sert düşüşlerin sonuna yaklaşıyor olabiliriz. Teknik görünümünde kısa vadeli dip noktalarına dün ulaşan ons altında düzeltmenin devamı olacak mı sorusu önümüzdeki hafta cevaplanacak. Gram altın tarafında ise uzun süredir devam eden TL'nin değer kazancı fiyatları 412'ye kadar getirdi. TL'deki değer artışının orta vadede devam edeceği beklentisinin olduğu bir ortamda gram altın fiyatı üzerindeki baskı da tepki alımlarıyla karşılaşılsa da devam edecektir." ifadelerini kullandı.
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            Haberler Ekonomi Altın yatırımcılarına kötü haber! Çarklar tersine döndü! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek, yarım ve gram altın fiyatları...