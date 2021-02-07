Son dakika haberi… Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 25 yaşını dolduran tüm vatandaşlar için 41 ilde konut başvurularının başladığını bildirdi. Peki TOKİ'den nasıl ev sahibi olunur? Konut başvurusu nasıl yapılır? İşte son dakika haberinin detayları...
TOKİ'den yapılan açıklamada 2021 yılı konut başvurularının başladığı ve 41 şehirde vatandaşların ucuza ev sahibi yapılacağına yer verildi.
TOKİ'den ev sahibi olmak ve konut satın almak isteyen vatandaşların https://www.toki.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara ulaşarak, ilanın başvuru şartlarını inceledikten sonra belirlenen peşinatı Halkbank ya da Ziraat Bankası'na yatırması gerekecek.