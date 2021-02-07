1000 TL anında alın! 4. faz ödemeleri ne oldu? E-devlet üzerinden sizin ve ailenizin kimlik bilgileri ile anında başvurun!

e Devlet kapısı üzerinden bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda 1000 TL korona nakdi yardımı başvuru sonuç ekranın güncellendiğine yer verilirken, başvuru sürecinde son durumun da açıklandığı bildirildi. İşte 1000 TL korona nakdi yardım başvuru sonuç ekranı. Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Desteğe ilişkin ödeme zamanı ve şekli daha sonra açıklanacak. Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak.
1000 TL SONUÇ EKRANI
Başvuru sonuç ekranı ile ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada başvuru sonuçlarının herkes için yayımlandığına yer verildi. E Devlet kapısı üzerinden başvuru sonucunuzu sorgulayabilirsiniz.
https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu
Yukarıdaki linke tıklayın. Açılan sayfada e devlet şifrenizle giriş yapın ve başvuru durumunuzu öğrenin.
4. FAZ SOSYAL YARDIM NE ZAMAN VERİLECEK?
Bugüne kadar Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı toplam 3 faz haline 1000 TL pandemi yardımı dağıtmıştı.
Salgının ülkemizde de pandemi olarak kabul edildi ve zorunlu kısıtlma kararlarının uygulamaya alındığı Mart ayında birinci faz ödemeleri başlamış ve başvuru yapılmaksızın devletin hali hazırda muhtaçlık aylığı ödemesi yapmış olduğu ihtiyaç sahibi ailelere PTT çalışanları tarafından biner liralık pandemi yardımları evlerinde, adres üzerinden elden teslim edilmişti.
İkinci faz pandemi yardımı için ise yine devletin muhtaçlık kriterleri baz alınmış, korona virüs salgını nedeni ile işsiz kalan gündelik işçiler de dahil edilerek birinci faz kapsamında yardım alamayan ailelere yardım parası ulaştırılmaya çalışılmıştı.
3.faz pandemi yardımında ise e devlet üzerinden dönemsel muhtaçlık kriteri baz alınarak yardım başvurusu toplanmaya başlanırken süreç halen devam ediyor.