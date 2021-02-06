Esnaf ve sanatkarları ilgilendiren ilgilendiren müjdeli haber verildi. Binlerce esnaf ve sanatkarın finansman ihtiyacını karşılaması amacıyla önemli kararlar alındı ve 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlandı. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından sağlanan hibe ve faizsiz kredi desteğinden yararlananlar hariç olmak üzere; KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini bitiren, başvuru tarihinde 30 yaşını tamamlamamış olan genç girişimci esnaf ve sanatkarlara KOSGEB tarafından onaylanan projelerini bankaya sunmaları durumunda 100 bin liraya kadar yüzde 100 faiz indirimi uygulanarak kredi kullandırılabiliyor.
RESMEN BAŞLADI
Esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanmasını amaçlayan karar 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girdi.
1 YIL BOYUNCA SÜRECEK
Karar kapsamında, Halkbank tarafından Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya doğrudan esnaf ve sanatkarlara kullandırılmış olup, bakiyesi 2021'e devreden krediler ile 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 döneminde (bu tarihler dahil) bankacılık usul ve esasları çerçevesinde Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine ortak olan ESKKK'lar kefaletiyle veya ESKKK'ların kefaleti olmaksızın, bankaca doğrudan esnaf ve sanatkarlara kullandırılacak kredilere 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 döneminde (bu tarihler dahil) geçerli olmak üzere faiz indirimi uygulanacak.
TESKOMB'a bağlı bölge birliklerine ortak olmayan ESKKK'lar kefaletiyle önceki yıllarda yayımlanmış Bakanlar Kurulu kararları doğrultusunda kullandırılmış olup bakiyesi 2021'e devreden krediler için de faiz indirimi yapılacak.