Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 05.02.2021 07:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.02.2021 07:01
    ABONE OL

    Son dakika: Devlet esnafının yanında: Esnafın kredi borcu 6 ay ertelenecek... 1.3 milyon esnaf yararlanacak

    Son dakika haberi... Dünyayı olduğu kadar ülkemizi de etkisi altına alan salgınından şüphesiz milyonlarca esnaf da etkilendi. Devlet pandemiden etkilenen esnafın da yanında olarak birçok düzenlemeyi ve destek paketini hayata geçirdi. Son olarak ise 1.3 milyon esnafın yararlanacağı toplamda 13 milyarlık kredi borcuna 6 ay erteleme geldi. Böylece esnafın borcu Haziran ayının sonuna ertelenmiş oldu.

    Esnafın kredi borcu 6 ay ertelenecek

    Son dakika haberi... Dünyayı olduğu kadar ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgınından şüphesiz milyonlarca esnaf da etkilendi. Devlet pandemiden etkilenen esnafın da yanında olarak birçok düzenlemeyi ve destek paketini hayata geçirdi.

    Son olarak ise 1.3 milyon esnafın yararlanacağı toplamda 13 milyarlık kredi borcuna 6 ay erteleme geldi. Böylece esnafın borcu Haziran ayının sonuna ertelenmiş oldu.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği Halkbank tarafından verilen esnaf kredilerinde erteleme kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Buna göre Halkbank tarafından esnaf ve sanatkârlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 arası 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitleri ertelendi.

        KREDİ BORCUNU ERTELEMEDE ŞARTLAR NE?
        Kararın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla itfa edilmeyenler, başvuru şartı aranmaksızın ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilerek belirlenen taksit sayısı değiştirilmeksizin kalan vadeye yayılmak suretiyle ertelenecek.

        Karar kapsamında kredisi ertelenen esnaf ve sanatkârdan erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına dair taahhütname alınacak. Çalışan sayısında erteleme dönemi boyunca azalma tespit edilen esnaf ve sanatkârlar erteleme kapsamından çıkarılacak.

            DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ İMKANI DA SUNULACAK


            Erteleme süresince hesaplanan gelir kayıpları Hazine ve Maliye Bakanlığınca ödenmeye devam olunacak. Borcu ertelenmiş esnafların talepleri halinde düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin ilgili kararlar kapsamında banka tarafından erteleme süresinde düşük faizli kredi açılabilecek.

            Söz konusu kararlarda ertelemeye tabi borcu bulunanlara kredi açılmasını engelleyen hükümler uygulanmayacak. Kararın yayımı tarihinden itibaren ertelenen krediler için erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılmayacak.

                BU YIL SAĞLANAN DESTEKLER
                3 ay süreyle 1000 lira gelir kaybı desteği


                Büyükşehirlerde 750, diğer şehirlerde 500 lira kira yardımı


                % 50'nin üstünde ciro kayıplarının yüzde 3'ü kadar destek
                1.3 milyon esnafın 13 milyarlık kredi borcuna 6 ay erteleme

                    KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDECEĞİZ


                    Esnaf ve sanatkârlarla görüşmek üzere bulunduğu Diyarbakır'da konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) kefaleti ile düşük faizli kredi kullanan yaklaşık 1 milyon 300 bin esnafımızın 13 milyar liralık kredi borcu haziran sonuna kadar ertelendi. İnşallah pandemi sürecinin atlatılmasıyla kaldığımız yerden çok hızlı ve güçlü bir şekilde devam edeceğiz" dedi.

                    KESİNTİSİZ DESTEK


                        Hükümet                         bu yıl esnafa destek olmak için önemli destek paketlerini devreye aldı. 14 Aralık'ta esnafa yönelik 3 ay süreyle 1000 lira gelir kaybı desteği ve büyükşehirlerde 750, diğer şehirlerde de 500 lira olmak üzere kira desteği yardımı açıklandı.

                        Cirosu 3 milyona kadar olan işletmelerin ciro kaybının yüzde 50 ve üzeri olduğu işletmelerde ciro kaybının yüzde 3'ü kadar gelir kaybı desteği yürürlüğe girdi.
                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                        Haberler Ekonomi Son dakika: Devlet esnafının yanında: Esnafın kredi borcu 6 ay ertelenecek... 1.3 milyon esnaf yararlanacak