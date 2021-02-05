Son dakika: Devlet esnafının yanında: Esnafın kredi borcu 6 ay ertelenecek... 1.3 milyon esnaf yararlanacak



Esnaf ve sanatkârlarla görüşmek üzere bulunduğu Diyarbakır'da konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) kefaleti ile düşük faizli kredi kullanan yaklaşık 1 milyon 300 bin esnafımızın 13 milyar liralık kredi borcu haziran sonuna kadar ertelendi. İnşallah pandemi sürecinin atlatılmasıyla kaldığımız yerden çok hızlı ve güçlü bir şekilde devam edeceğiz" dedi.