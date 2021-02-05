Son dakika: Devlet esnafının yanında: Esnafın kredi borcu 6 ay ertelenecek... 1.3 milyon esnaf yararlanacak

Son dakika haberi... Dünyayı olduğu kadar ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgınından şüphesiz milyonlarca esnaf da etkilendi. Devlet pandemiden etkilenen esnafın da yanında olarak birçok düzenlemeyi ve destek paketini hayata geçirdi.
Son olarak ise 1.3 milyon esnafın yararlanacağı toplamda 13 milyarlık kredi borcuna 6 ay erteleme geldi. Böylece esnafın borcu Haziran ayının sonuna ertelenmiş oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği Halkbank tarafından verilen esnaf kredilerinde erteleme kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.