Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TESKOMB kefaleti ile düşük faizli kredi kullanan esnafların borcunun haziran sonuna kadar ertelendiğini duyurdu. Pekcan açıklamasında, "TESKOMB kefaleti ile düşük faizli kredi kullanan yaklaşık 1 milyon 300 bin esnafımızın 13 milyar liralık kredi borcu haziran sonuna kadar ertelendi." dedi.

Covid-19'dan zarar gören Esnaf ve Sanatkarımızın Halkbank'tan Teskomb kefaletiyle veya doğrudan düşük faizli kullandığı kredilere ilişkin kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin Kararı için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi arz ederiz. — Ruhsar Pekcan (@pekcan) February 4, 2021