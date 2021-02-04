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    • Ekonomi
    • 04.02.2021 13:23
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    • 04.02.2021 13:39
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    ! Ticaret Bakanı Pekcan'dan yüz binlerce esnafa iyi haber: Kredi borçları ertelendi

    haberine göre Ticaret Bakanı , kefaleti ile düşük faizli kredi kullanan esnafların borcunun haziran sonuna kadar ertelendiğini duyurdu.

    Yüz binlerce esnafa müjde geldi: Borçlar ertelendi

    Ticaret Bakanı , kefaleti ile düşük faizli kredi kullanan esnafların borcunun haziran sonuna kadar ertelendiğini duyurdu. Pekcan açıklamasında, "TESKOMB kefaleti ile düşük faizli kredi kullanan yaklaşık 1 milyon 300 bin esnafımızın 13 milyar liralık kredi borcu haziran sonuna kadar ertelendi." dedi.

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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA! Ticaret Bakanı Pekcan'dan yüz binlerce esnafa iyi haber: Kredi borçları ertelendi