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    • Ekonomi
    • 05.02.2021 20:54
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    • 05.02.2021 20:54
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    hafta sonu ürünlerde fırsatlar! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda 25 TL ve üzeri kampanya!

    hafta sonu ürünlerde fırsatlar vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Hafta sonu yaklaşırken tüm illerden vatandaşlar katalogta neler olduğunu merak ediyor ve alacaklarının listesini yapmak istiyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağından dolayı marketler 10:000-17:00 saatleri arasında, hafta için ise 10:00-20:00 saatleri arasında hizmet veriyor. Markete gitmeden önce alacaklarınızı belirlemek isteyenler için ŞOK aktüel ürünler kataloğunda 25 TL ve üzeri kampanyalara da göz atıyor. İşte güncel indirimler…

    takvim.com.tr
    ŞOK aktüel hafta sonu ürünlerde fırsatlar! ŞOK aktüel ürünler kataloğu 5 Şubat 2021!

    ŞOK aktüel hafta sonu ürünlerde fırsatlar yakından takip ediliyor. Her hafta belirli tarihler aralığında biribirinden çeşitli ve güzel ürünler uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı ve hemen incelenmeye başlandı. Mutfak gereçlerinden küçük ev aletlerine, gıda ürünlerinden banyo ürünlerine, valiz setlerinden aspiratöre kadar pek çok fırsat sizleri bekliyor. Ayrıca ŞOK marketlerde 25 TL ve üzeri kampanyalar da sizleri bekliyor.

    ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 5 ŞUBAT 2021

    mutfak ürünleri

        küçük ev aletleri

        çocuk ürünleri

        mutfak gereçleri

            temizlik ürünleri

            banyo ürünleri

            güzellik ürünleri

                oyuncaklar

                bavul

                gıda fırsatları
                    Haberler Ekonomi ŞOK aktüel hafta sonu ürünlerde fırsatlar! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda 25 TL ve üzeri kampanya!