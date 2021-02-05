Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı! İşte 5 Şubat BIST 100 son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 5 Şubat'ı yüzde 0,50 değer kaybederek 1.527,17 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,73 puan azalırken, toplam işlem hacmi 27,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
HANGİ SEKTÖR KAZANDIRDI?
Bankacılık endeksi yüzde 1,15 ve holding endeksi yüzde 0,24 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,74 ile madencilik, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.
ABD'DE HAYATA GEÇİRİLMESİ PLANLANAN TEŞVİK PAKETİ
Analistler, ABD'de hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, haftaya yurt içinde ödemeler dengesi ve sanayi üretimi endeksi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, ABD'de ve Çin'de enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade etti.