Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı! İşte 5 Şubat BIST 100 son durum

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 ve 1.570 seviyesinin direnç konumunda olduğunu dile getiren analistler, olası düşüşlerde 1.505 puanın destek olarak öne çıkabileceğini söyledi.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının 2020'de 39 milyar dolar açık vermesini bekliyor.

2020 yıl sonunda cari işlemler hesabının 39 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmesini tahmin eder ekonomistler, 2020 yıl sonunda cari açığın 37,8 milyar dolar-41,3 milyar dolar seviyelerinde olabileceğini öngörüyor.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise Aralık 2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,8 artmasını bekleyen ekonomistler, aralık döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 9,2 artacağını öngörüyor.