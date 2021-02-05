Ev almak için kredi çekmek isteyen binlerce kişi gündemde sıkça banka konut kredisi faiz oranları ve vadeye göre taksit ve geri ödeme tutarları araştırmasını yapıyor. Pandemiden dolayı bankaları tek tek gezmek istemeyenler için banka konut kredisi faiz oranları ve vadeye göre taksit ve geri ödeme tutarları haberimizde derledik. Bankalara göre farklılık gösteren kredi detaylarında faiz oranları en önemli faktörü oluşturuyor. Işte ayrıntılar…