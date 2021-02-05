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    • Ekonomi
    • 05.02.2021 21:37
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    • 05.02.2021 21:37
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    Gündemde binlerce kişi nı merak ediyor ve sıklıkla araştırma yapıyor. Belirli dönemlerde yapılan fırsatları kaçırmak istemeyenler yakından takip ediyor. Ev sahibi olma hayaliyle yanıp tutuşan binlerce kişi kolay ödeme imkanlarını ve kredi detaylarını öğrenmek istiyor. Bankaya göre farklılık gösteriyor, haberimizde derlediğimiz bilgilere göre bütçenize en uygun olan ni belirleyebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Banka konut kredisi faiz oranları ve vadeye göre taksit ve geri ödeme tutarları

    Ev almak için kredi çekmek isteyen binlerce kişi gündemde sıkça banka konut kredisi faiz oranları ve vadeye göre taksit ve geri ödeme tutarları araştırmasını yapıyor. Pandemiden dolayı bankaları tek tek gezmek istemeyenler için banka konut kredisi faiz oranları ve vadeye göre taksit ve geri ödeme tutarları haberimizde derledik. Bankalara göre farklılık gösteren kredi detaylarında faiz oranları en önemli faktörü oluşturuyor. Işte ayrıntılar…

    ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

    Konut kredisi: 1.47
    Tüketici kredisi: 1.64
    Taşıt kredisi: 1.64

    HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

    İhtiyaç kredisi: 1.75
    Taşıt kredisi: 1.75
    Konut kredisi: 1.50

    VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

    İhtiyaç kredisi: 1.59
    Taşıt kredisi: 1.52
    SarıPanjur Konut Kredisi: 1.40

    İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:
    İhtiyaç kredisi: 1.50
    Taşıt kredisi: 1.55
    Ev kredisi: 1.40

        AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

        Direkt kredi: 2.03
        İhtiyaç kredisi: 1.96
        Taşıt kredisi: 1.51 (0 KM araç) - 1.53 (2. el araç)
        Konut kredisi: 1.39
        Çağrı Merkezi İhtiyaç Kredisi: 2.03

        GARANTİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

        İhtiyaç kredisi: 1.49'dan başlıyor
        Konut kredisi: 1.42
        Taşıt kredisi: 1.64

        TEB KREDİ FAİZ ORANLARI:

        İhtiyaç kredisi: 1.45
        Taşıt kredisi: 1.49
        Konut kredisi: 1.40

        Konut Kredisi Nasıl Alınır?

        Öncelikli olarak belirtelim, bankalardan kredi alacaksanız, ev kredisi başvurusu yapacağınız evin %75 oranında çekilebilir. Bu durumda kalan %25'i ev sahibine vermeden evi satın alamazsınız.

        Birinci yöntem evin eksper değerinin yüksek gösterilmesi ve bu sayede çıkacak olan mevcut kredinin evin tamamını karşılamasıdır.

        Üçüncü bir seçenek ise imkanınız varsa başka bir mülkü ipotek altına alarak peşinatsız bir şekilde konut kredisi çekme yöntemidir.
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        Haberler Ekonomi Banka konut kredisi faiz oranları ve vadeye göre taksit ve geri ödeme tutarları