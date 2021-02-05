Ev almak için kredi çekmek isteyen binlerce kişi gündemde sıkça banka konut kredisi faiz oranları ve vadeye göre taksit ve geri ödeme tutarları araştırmasını yapıyor. Pandemiden dolayı bankaları tek tek gezmek istemeyenler için banka konut kredisi faiz oranları ve vadeye göre taksit ve geri ödeme tutarları haberimizde derledik. Bankalara göre farklılık gösteren kredi detaylarında faiz oranları en önemli faktörü oluşturuyor. Işte ayrıntılar…
ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
Konut kredisi: 1.47
Tüketici kredisi: 1.64
Taşıt kredisi: 1.64
HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.75
Taşıt kredisi: 1.75
Konut kredisi: 1.50
VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.59
Taşıt kredisi: 1.52
SarıPanjur Konut Kredisi: 1.40
İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.50
Taşıt kredisi: 1.55
Ev kredisi: 1.40