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    • Ekonomi
    • 05.02.2021 16:47
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    • 05.02.2021 16:47
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    eriyor! Ulusal rezervler 590 milyar dolar geriledi!

    tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin uluslararası rezervleri 1 Şubat 2021 itibarıyla 1 Ocak’a kıyasla yüzde 0,84 azalarak 595 milyar dolardan 590 milyar dolara geriledi.

    Rusya eriyor! Ulusal rezervler 590 milyar dolar geriledi!

    'nın uluslararası rezervleri Ocak 2021'de bir önceki aya göre 5 milyar dolar gerileyerek 590 milyar dolara düştü.

    Rusya tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin uluslararası rezervleri 1 Şubat 2021 itibarıyla 1 Ocak'a kıyasla yüzde 0,84 azalarak 595 milyar dolardan 590 milyar dolara geriledi.

    Uluslararası rezervler, Merkez Bankası ve Rus hükümeti tarafından yönetilen döviz, para, rezerv pozisyonu, altın ve diğer rezerv varlıklardan oluşuyor.

    Rusya Maliye Bakanlığınca 13 Ocak'ta yapılan açıklamada, ülkenin bir diğer rezerv fonu olan hacminin, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 46 artarak 183,3 milyar dolara yükseldiği bildirilmişti.

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    Haberler Ekonomi Rusya eriyor! Ulusal rezervler 590 milyar dolar geriledi!