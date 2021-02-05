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    • Ekonomi
    • 05.02.2021 16:39
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    • 05.02.2021 16:39
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    , ve sterlin ne kadar oldu? Dolar ve euro haftayı nasıl kapattı? 5 Şubat canlı döviz kurları

    , ve sterlin alış satış fiyatları ile ilgili yapılan araştırmalar piyasaların kapanış gününün son saatleriyle birlikte yükselişe geçti.Dün, en düşük 7,0976 en yüksek 7,1985 seviyesini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 7,1368'den tamamlamıştı. Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yatay bir seyirle başladı. Peki, dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? Dolar ve euro haftayı nasıl kapattı? İşte 5 Şubat canlı döviz kurları...

    Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu?

    Döviz kurlarında özellikle bu hafta peş peşe yaşanan gelişmeler sonrası vatandaşlar dolar, euro ve sterlindeki son durumu sorguluyor. İstanbul serbest piyasada dolar 7,1370 liradan, avro 8,5440 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,1340 lira, avronun satış fiyatı ise 8,5500 lira olmuştu. Peki, dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte dolar ve euro alış satış fiyatları

    DOLAR, EURO VE STERLİN NE KADAR OLDU?

    STERLİN

    ALIŞ(TL) 9,6766
    SATIŞ(TL) 9,6843

    AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞLE AÇILDI

    Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,24 artışla 410,52 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,03 değer kazancıyla 14.064 puan oldu.

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,15 artışla 6.513 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,69 yükselişle 5.647 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,13 değer kazancıyla 8.133 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,56 artarak 23.029 puanda bulunuyor.

    Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 1,1980 seviyesinden işlem görüyor.

    Analistler, bugün ABD'de açıklanacak ocak ayı istihdam raporunun takip edileceğini bildirdi.

    ABD'nin istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin, iş gücü piyasası ve ekonomik aktiviteye ilişkin vereceği sinyallerin ABD Merkez Bankası tarafından yakından takip edildiğini belirten analistler, tarım dışı istihdamın 50 bin artması, işsizlik oranının yüzde 6,7'de sabit kalması ve ortalama saatlik kazançların aylık yüzde 0,3 yükselmesinin beklendiğini söyledi.

        ASYA BORSALARI, ÇİN HARİÇ YÜKSELDİ

        Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin pay piyasaları negatif ayrıştı.

        Analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışı ve beklentilerden iyi gelen şirket bilançolarına paralel Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyrin hakim olduğunu, Çin'de ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk çeyrek büyümesini olumsuz etkileyebileceğine ilişkin haber akışıyla kapanışa yakın satışların etkisini artırdığını kaydetti.

        Öte yandan, Hindistan Merkez Bankası beklentilere paralel politika faizini yüzde 4'te sabit bıraktı.

        Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 azalarak 3.496 puana inerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 değer kazanarak günü 3.120 puandan tamamladı.

        Japonya'da Nikkei 225 endeksi de yüzde 1,5 yükselişle 28.779 puandan kapanış gerçekleştirdi. Dolar/yen paritesi şu dakikalarda yatay seyirle 105,51 seviyelerinde bulunuyor.

        Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 artışla 50.865 seviyelerinde, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 yükselişle 29.294 puanda seyrediyor.

        BIST100 YÜZDE 0.70 ARTIŞLA BAŞLADI, DOLAR 7.15 LİRADA

        Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.70 artışla 1,545.67 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.70, BIST Mali Endeks yüzde 0.61, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.67 artıdaydı.

        Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonu 2023'te yüzde 5.0'e düşürmek için uzun süre sıkı para politikası uygulayacağını açıklamasının etkisiyle inişe geçen dövizler, Perşembe günü de bu düzeylerde işlem gördü.

            Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

            - dolar en düşük 7.1196 lira ve en yüksek 7.1484 lirayı gördükten sonra, 7.12 – 7.13 lira aralığında,

            - euro en düşük 8.5216 lira ve en yüksek 8.5826 lirayı gördükten sonra, 8.52 – 8.53 lira aralığında,

            - sterlin en düşük 9.7452 lira ve en yüksek 9.7845 lirayı gördükten sonra 9.74 – 9.75 lira aralığında hareket ediyor.

            Küresel piyasalarda 1.19522 - 1.19727 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.19609 düzeyindeydi.
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            Haberler Ekonomi Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? Dolar ve euro haftayı nasıl kapattı? 5 Şubat canlı döviz kurları