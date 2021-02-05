Döviz kurlarında özellikle bu hafta peş peşe yaşanan gelişmeler sonrası vatandaşlar dolar, euro ve sterlindeki son durumu sorguluyor. İstanbul serbest piyasada dolar 7,1370 liradan, avro 8,5440 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,1340 lira, avronun satış fiyatı ise 8,5500 lira olmuştu. Peki, dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte dolar ve euro alış satış fiyatları

DOLAR, EURO VE STERLİN NE KADAR OLDU?

STERLİN

ALIŞ(TL) 9,6766

SATIŞ(TL) 9,6843