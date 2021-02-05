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    • 05.02.2021 17:14
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    ürünler 11 Şubat kataloğu! A101 aktüel katalog indirimli ürünler listesi bu hafta neler var?

    katalog indirimli ürünler listesi! 11 Şubat kataloğu her hafta olduğu gibi bu hafta da dopdolu. İndirimli ürün listesinde birbirinden hesaplı ürünler bulunuyor. Toshiba 55" Ultra HD Smart Led Televizyon, Xiaomi Redmi 9 Cep Telefonu, Nordmende 50" Ultra HD Android Smart Led Televizyon, Robot Roomba 606 Robot Süpürge, SEG A+ No-Frost Buzdolabı gibi ürünler listede yer alıyor.

    takvim.com.tr
    A101 aktüel ürünler 11 Şubat kataloğu! A101 aktüel katalog indirimli ürünler listesi bu hafta neler var?

    11 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu. A101 aktüel katalogda her hafta olduğu gibi bu hafta da teknoloji ürünleri dikkat çekiyor. Ürünler arasında Toshiba 55" Ultra HD Smart Led Televizyon, Xiaomi Redmi 9 Cep Telefonu, Nordmende 50" Ultra HD Android Smart Led Televizyon, Robot Roomba 606 Robot Süpürge, SEG A+ No-Frost Buzdolabı, SEG A++ Bulaşık Makinesi gibi ürünler dikkat çekiyor. İşte, A101 aktüel ürünler 11 Şubat kataloğu!

    A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 11 ŞUBAT!

    Toshiba 55V5B63DT 55" Ultra HD Smart Led Televizyon 4.299 TL

    Nordmende NM50F351 50" Ultra HD Android Smart Led Televizyon 2.999 TL

    Xiaomi Redmi 9 Cep Telefonu 2.299 TL

    Robot Roomba 606 Robot Süpürge 1.599 TL

    SEG SNF 4500 A+ No-Frost Buzdolabı 2.799 TL

    SEG SBM 6001 A++ Bulaşık Makinesi 1.899 TL

    Arzum AR 1062 Mixtech Multi Blender Seti 299 TL

    Arzum Nuvo AR5067 Saç Düzleştirici 199 TL

    Sunny Powerx Profesyonel Saç Kurutma Makinesi 99,95 TL

    Kiwi KCM 7535 Filtre Kahve Makinesi 99,95 TL

    Remington Beard Boos MB4120 Sakal Kesme Makinesi 99,95 TL

    Polosmart PSC02 Yüz Temizleme Seti 34,95 TL

    Aprilla AHC 5018 Erkek Bakım Seti 99,95 TL

    Xiaomi Mi 2 Yağ Ölçer Fonksiyonlu Akıllı Bluetooth Tartı 179 TL

    Schafer Kahve Keyfi Türk Kahvesi Makinesi 279 TL

    QCY T7 TWS Bluetooth Kulaklık 129 TL

    Piranha Bluetooth Kulaklık 44,95 TL

        Mercusys Kablosuz Ağ Genişletici 89,95 TL

        Piranha Bluetooth Nostaljik Pikap 249 TL

        Solar LS05 Akıllı Saat 229 TL

        ABS Makyaj Çantası 49,95 TL

        ABS Laptop Çantası 59,95 TL

        JWIN JD-201 Dijital Duvar Saati 229,95 TL

        Nehir Lüks Döküm Kek Kalıbı Çeşitleri 59,95 TL

        LAV Altın Yıldız Serisi 12 Parça Çay Seti 44,95 TL

        Aynalı Banyo Dolabı 115 TL

        4 Kapaklı Bölmeli Mutfak Dolabı 229 TL

        2 Kapaklı Çekmeceli Dolap 210 TL

        Rapido Ofis Koltuğu 299,95 TL

        Tek Kişilik Nevresim Set 74,95 TL

        Çift Kişilik Nevresim Set 99,95 TL

            Nouvelle Çift Kişilik Bambu Yorgan 159 TL

            Nouvelle Bambu Yastık 39,95 TL

            Lüks Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 37,50 TL

            Lüks Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 32,95 TL
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            Haberler Ekonomi A101 aktüel ürünler 11 Şubat kataloğu! A101 aktüel katalog indirimli ürünler listesi bu hafta neler var?