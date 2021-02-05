A101 aktüel ürünler 11 Şubat kataloğu! A101 aktüel katalog indirimli ürünler listesi bu hafta neler var?

11 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu. A101 aktüel katalogda her hafta olduğu gibi bu hafta da teknoloji ürünleri dikkat çekiyor. Ürünler arasında Toshiba 55" Ultra HD Smart Led Televizyon, Xiaomi Redmi 9 Cep Telefonu, Nordmende 50" Ultra HD Android Smart Led Televizyon, Robot Roomba 606 Robot Süpürge, SEG A+ No-Frost Buzdolabı, SEG A++ Bulaşık Makinesi gibi ürünler dikkat çekiyor. İşte, A101 aktüel ürünler 11 Şubat kataloğu!
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 11 ŞUBAT!
Toshiba 55V5B63DT 55" Ultra HD Smart Led Televizyon 4.299 TL
Nordmende NM50F351 50" Ultra HD Android Smart Led Televizyon 2.999 TL
Xiaomi Redmi 9 Cep Telefonu 2.299 TL
Robot Roomba 606 Robot Süpürge 1.599 TL
SEG SNF 4500 A+ No-Frost Buzdolabı 2.799 TL
SEG SBM 6001 A++ Bulaşık Makinesi 1.899 TL
Arzum AR 1062 Mixtech Multi Blender Seti 299 TL
Arzum Nuvo AR5067 Saç Düzleştirici 199 TL
Sunny Powerx Profesyonel Saç Kurutma Makinesi 99,95 TL
Kiwi KCM 7535 Filtre Kahve Makinesi 99,95 TL
Remington Beard Boos MB4120 Sakal Kesme Makinesi 99,95 TL
Polosmart PSC02 Yüz Temizleme Seti 34,95 TL
Aprilla AHC 5018 Erkek Bakım Seti 99,95 TL
Xiaomi Mi 2 Yağ Ölçer Fonksiyonlu Akıllı Bluetooth Tartı 179 TL
Schafer Kahve Keyfi Türk Kahvesi Makinesi 279 TL
QCY T7 TWS Bluetooth Kulaklık 129 TL
Piranha Bluetooth Kulaklık 44,95 TL