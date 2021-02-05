İŞKUR nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Şubat ayı nakdi ücret desteği yattı mı?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN KESİLİR?

Nakdi Ücret Desteği ne zaman kesilir araştıranlar, farklı bir iş yerine başladıklarında ya da aynı dönemde başka bir yerde çalıştıklarında Nakdi Ücret Desteği'nin kesileceğini belirtelim. Ya da kişi SGK'da yaşlılık aylığı alıyorsa Nakdi Ücret Desteği kesilir.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ALANLARIN GSS PRİMLERİ ÖDENİR Mİ?

Nakdi Ücret Desteği alanların GSS primleri ödenir mi? 5510 sayılı Kanuna göre genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına girmeyenler, 5510/ 60-1 (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılır. Bu kişilere ait genel sağlık sigortası primleri, İŞKUR tarafından SGK'ya ödenecektir.