Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 05.02.2021 11:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.02.2021 11:25
    ABONE OL

    İŞKUR ne zaman yatacak? Şubat ayı ?

    ne zaman yatacak? sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşlarının 5 Şubat'ta hesaplara yatmasının ardından gözler gözler nakdi ücret desteğine çevrildi. Peki yattı mı?

    takvim.com.tr
    İŞKUR nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Şubat ayı nakdi ücret desteği yattı mı?

    İŞKUR nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği yattı mı sorularının cevapları sorgulanıyor. İŞKUR nakdi ücret desteği her ay düzenli olarak hesaplara yatırılıyor. Vatandaşlar devlet desteklerinden faydalanmaya devam ediyor. Şubat ayına ilişkin kısa çalışma ödenekleri ve işsizlik maaşları yatırılırken, nakdi ücret desteğinin ne zaman yatacağı da sorgulanıyor.

    NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ocak ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 9 Şubat'ta yapılacak" dedi.

    Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini yineledi.

    Bakan Selçuk, ocak ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9 Şubat'ta yapılacağını açıkladı.

    2 AY UZATILDI

    Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için 'Sosyal Koruma Kalkanı' kapsamında çalışanları ile işverenleri desteklemeye devam ettiklerini belirten Bakan Selçuk, nakdi ücret desteğini, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 17 Ocak tarihinden itibaren olmak üzere 2 ay daha uzattıklarını hatırlattı.

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, aralık ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 8 Ocak'ta başlayacağını bildirdi.

    Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını yineledi. Bakan Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Ocak tarihinde yapılacak" dedi.

        NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?

        İşverence ücretsiz izne çıkartılan işçilere günlük 39.24 TL nakdi ücret desteği sağlanıyor. Bu tutar günlük asgari ücretin yüzde 40'ına karşılık geliyor.

        NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NASIL HESAPLANIYOR?

        Yukarıda belirttiğimiz gibi şartları sağlayan kişilere ücretsiz izin günleri için günlük olarak hesaplanan Nakdi Ücret Desteği veriliyordu. Bu kişilere verilen 39,24 liralık ücretten damga vergisi düşüldükten sonra ödemeye hak kazanılan gün sayısı çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar Nakdi Ücret Desteği verilir.

        NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NASIL ÖDENECEK?

        Nakdi Ücret Desteği başvurusu yapanlar, Nakdi Ücret Desteği nasıl ve nereden alınır merak ediyor. Nakdi Ücret Desteği bir ay içinde en fazla 30 gün olmak üzere veriliyor. Nakdi Ücret Desteği hak eden kişinin SGK ekranında belirtilen IBAN numarasına parası yatırılıyor. Eğer IBAN hesabı olmayan kişiler varsa bu kişiler Nakdi Ücret Desteği'ni PTT havalesi gibi farklı yollardan alabiliyor.

        NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN KESİLİR?

        Nakdi Ücret Desteği ne zaman kesilir araştıranlar, farklı bir iş yerine başladıklarında ya da aynı dönemde başka bir yerde çalıştıklarında Nakdi Ücret Desteği'nin kesileceğini belirtelim. Ya da kişi SGK'da yaşlılık aylığı alıyorsa Nakdi Ücret Desteği kesilir.

        NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ALANLARIN GSS PRİMLERİ ÖDENİR Mİ?

        Nakdi Ücret Desteği alanların GSS primleri ödenir mi? 5510 sayılı Kanuna göre genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına girmeyenler, 5510/ 60-1 (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılır. Bu kişilere ait genel sağlık sigortası primleri, İŞKUR tarafından SGK'ya ödenecektir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Ekonomi İŞKUR nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Şubat ayı nakdi ücret desteği yattı mı?