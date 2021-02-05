İŞKUR nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Şubat ayı nakdi ücret desteği yattı mı?

İŞKUR nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği yattı mı sorularının cevapları sorgulanıyor. İŞKUR nakdi ücret desteği her ay düzenli olarak hesaplara yatırılıyor. Vatandaşlar devlet desteklerinden faydalanmaya devam ediyor. Şubat ayına ilişkin kısa çalışma ödenekleri ve işsizlik maaşları yatırılırken, nakdi ücret desteğinin ne zaman yatacağı da sorgulanıyor.
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ocak ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 9 Şubat'ta yapılacak" dedi.
Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini yineledi.
Bakan Selçuk, ocak ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9 Şubat'ta yapılacağını açıkladı.
2 AY UZATILDI
Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için 'Sosyal Koruma Kalkanı' kapsamında çalışanları ile işverenleri desteklemeye devam ettiklerini belirten Bakan Selçuk, nakdi ücret desteğini, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 17 Ocak tarihinden itibaren olmak üzere 2 ay daha uzattıklarını hatırlattı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, aralık ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 8 Ocak'ta başlayacağını bildirdi.
Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını yineledi. Bakan Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Ocak tarihinde yapılacak" dedi.