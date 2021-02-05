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    • Ekonomi
    • 05.02.2021 11:54
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    • 05.02.2021 11:54
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    nda hangi indirimler var? Züccadiye, ev aksesuar ve mutfak ürünlerinde büyük fırsat

    merak ediliyor. Kataloğun en dikkat çeken ürünü ise Kütahya Seramik 68 Parça Çift Dekorlu Kare Yemek Takımı oldu. 'de bugünden itibaren satışa sunulan ürünlerin arasında Kumtel Dinamik Ankastre Set, Abdullah Efendi Keyif Türk Kahvesi Makinesi, Fakir Gratiana Termoslu Filtre Kahve Makinesi, Naturalove 2’li Kare Melamin Kaydırmaz Tepsi, Onyo Transmitter & 2 USB Girişli Şarj, Polosmart Gaming Klavye ve 4 Kapak Tek Çekmeceli Dolap fiyatları araştırılıyor.

    takvim.com.tr
    BİM 5 Şubat aktüel kataloğunda hangi indirimler var?

    BİM 5 Şubat aktüel kataloğunda yer alan yeni indirimler bugün sabah saatleriyle birlikte raflardaki yerini alıyor. Züccadiye, mutfak, teknoloji ve ev aksesuar ürünlerinin çok tercih edileceği kataloğda dikkat çekici fırsatlar bulunuyor. Bu bağlam ürünlerin listesi sabahtan bu yana araştırılıyor. Peki, BİM 5 Şubat aktüel kataloğunda hangi indirimler var? İşte o ürünlerin fiyatları...

    BİM 5 ŞUBAT AKTÜEL KATALOĞU

    Kütahya Seramik
    68 Parça Çift Dekorlu Kare Yemek Takımı
    • 6 adet servis tabağı
    • 6 adet çukur tabak
    • 6 adet kase
    • 6 adet pasta tabağı
    • 6 adet çay&kahve fincanı (porselen)
    • 6 adet fincan tabağı
    • 6 adet kahve fincanı
    • 6 adet fincan tabağı
    • 6 adet çay bardağı (cam)
    • 6 adet çay tabağı
    • 1 adet demlik + kapak
    • 4 adet joker kase
    • 2 adet kare kayık tabak

    Kadın El Cüzdanı
    • 2 adet fermuarlı göz
    • Suni deri

    Fakir Chaiwan
    Çay Makinesi
    • 1.8 L su ısıtıcı
    • 1 L demlik

        Heifer
        Işıklı Kettle
        • Otomatik kapanma
        • Susuz (kuru) çalışma emniyeti

        Benante
        Fanuslu Pasta Seti 7 Parça

        Rakle
        Opak Tabaklı Çay Seti 12 Parça

            Yumurta Pişirici ve Sunumluk

            Kahve Bardağı

            Casilda Home
            Lüks Post Halı
            • 60x90 cm
            • Kaydırmaz taban
                Haberler Ekonomi BİM 5 Şubat aktüel kataloğunda hangi indirimler var? Züccadiye, ev aksesuar ve mutfak ürünlerinde büyük fırsat