BİM 5 Şubat aktüel kataloğunda yer alan yeni indirimler bugün sabah saatleriyle birlikte raflardaki yerini alıyor. Züccadiye, mutfak, teknoloji ve ev aksesuar ürünlerinin çok tercih edileceği kataloğda dikkat çekici fırsatlar bulunuyor. Bu bağlam ürünlerin listesi sabahtan bu yana araştırılıyor. Peki, BİM 5 Şubat aktüel kataloğunda hangi indirimler var? İşte o ürünlerin fiyatları...

BİM 5 ŞUBAT AKTÜEL KATALOĞU

Kütahya Seramik

68 Parça Çift Dekorlu Kare Yemek Takımı

• 6 adet servis tabağı

• 6 adet çukur tabak

• 6 adet kase

• 6 adet pasta tabağı

• 6 adet çay&kahve fincanı (porselen)

• 6 adet fincan tabağı

• 6 adet kahve fincanı

• 6 adet fincan tabağı

• 6 adet çay bardağı (cam)

• 6 adet çay tabağı

• 1 adet demlik + kapak

• 4 adet joker kase

• 2 adet kare kayık tabak