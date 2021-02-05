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    • Ekonomi
    • 05.02.2021 14:37
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    • 05.02.2021 14:37
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    Binlerce lira ödeme! ne zaman yatacak? Kimler ne kadar mazot gübre desteği alabilir?

    ne zaman yatacak? 2021 mazot gübre desteği çiftçiler tarafından merakla bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından her yıl ödenen mazot ve gübre desteklerinden binlerce kişi faydalanabiliyor. Geçtiğimiz sene toplam 1 milyar 987 milyon 581 bin lira destek ödemesi yapılmıştı. Destekleme almak için çiftçi kayıt sistemine kayıt olunması gerekiyor.

    takvim.com.tr
    Binlerce lira ödeme! Mazot gübre desteği ne zaman yatacak?

    Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? 2021 mazot gübre desteği için tarih bilgisi merakla bekleniyor. Çiftçiler her yıl mazot ve gübre desteğinden faydalanabiliyor. Ödemeler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılıyor. Mazot desteklemeleri ise güncel mazot fiyatının %50' si tutarında olacak. Gübre desteği başvurusu yapabilmek için en az 1 dekar alana sahip olunması gerekiyor. Peki mazot gübre desteği ne zaman yatacak?

    MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

    2021 yılı için takvim henüz açıklanmadı. 2021 mazot gübre desteği ne zaman yatacak sorusu cevap bulduğu takdirde bunu haberimizden öğrenebilirsiniz.

    DESTEKLEME ÖDEMESİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

    Tarımsal destekleme konusu ne olursa başvuruda bulunmak için Çiftçi Kayıt Sistemi' ne kayıt olmak gerekiyor. Şayet kaydınız var ise, mazot ve gübre desteklemesi almak istediğinizi belirten bir dilekçe yazmalı ve bu dilekçeyi Tarım İl veya İlçe Müdürlükleri' ne teslim etmeniz gerekiyor. Ancak ÇKS Kaydınız yoksa sisteme kayıt olmalısınız.

    Dilekçeyi müdürlüğe teslim ettikten sonra bir süre beklemeniz gerekiyor. Yapılacak olan incelemelerden sonra şayet başvurunuz onaylanırsa destekleme ödemesi almaya hak kazanıyorsunuz. Daha sonra banka hesaplarına destekleme tutarı aktarılıyor. Mazot desteklemeleri ise güncel mazot fiyatının %50' si tutarında oluyor. Verilen desteklemeler ile birlikte çiftçinin aktif bir şekilde tarımsal faaliyetlere devam etmesi sağlanıyor.

    MAZOT VE GÜBRE DESTEKLEMESİ BAŞVURU ŞARTLARI

    Destekleme alabilmek için bazı şartları taşımanız gerekiyor.

    Bu şartlar;

    Çiftçi kayıt sistemine kayıt olunmalıdır.

    Bakanlık tarafından belirlenen tarihte dilekçe ile başvurmak gerekmektedir.

        Gübre desteği başvurusu yapabilmek için en az 1 dekar alana sahip olunması gerekmektedir.

        50 dekardan fazla araziye sahip olanların toprak analizi yaptırmaları gerekmektedir.

        Toprak analizi yaptırmayan çiftçilerimiz sadece mazot desteği alabilecek ve gübre desteklerinden yararlanamayacaktır.

        Bunu bir örnek ile anlatalım. Örneğin 132 dekar araziye sahipsiniz. Bu alan için üç toprak analizi yaptırmanız gerekiyor. Çünkü her 50 dekar için 1 analiz şartı var. Şayet iki adet analiz yaptırır ve kalan 32 dekar için analiz yaptırmazsanız sadece 100 dekar için gübre desteği alırsınız. 32 dekar için sadece mazot desteği alınabilir.

        Destekleme kapsamında mazotun 100 TL' lik mazotun 50 TL' si devlet tarafından karşılanacak.

        Ektiğiniz ürünün coğrafi koşullara uygunluğunun tespit edilmesi gerekiyor.
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        Haberler Ekonomi Binlerce lira ödeme! Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? Kimler ne kadar mazot gübre desteği alabilir?