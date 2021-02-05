Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? 2021 mazot gübre desteği için tarih bilgisi merakla bekleniyor. Çiftçiler her yıl mazot ve gübre desteğinden faydalanabiliyor. Ödemeler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılıyor. Mazot desteklemeleri ise güncel mazot fiyatının %50' si tutarında olacak. Gübre desteği başvurusu yapabilmek için en az 1 dekar alana sahip olunması gerekiyor. Peki mazot gübre desteği ne zaman yatacak?
MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
2021 yılı için takvim henüz açıklanmadı. 2021 mazot gübre desteği ne zaman yatacak sorusu cevap bulduğu takdirde bunu haberimizden öğrenebilirsiniz.
DESTEKLEME ÖDEMESİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Tarımsal destekleme konusu ne olursa başvuruda bulunmak için Çiftçi Kayıt Sistemi' ne kayıt olmak gerekiyor. Şayet kaydınız var ise, mazot ve gübre desteklemesi almak istediğinizi belirten bir dilekçe yazmalı ve bu dilekçeyi Tarım İl veya İlçe Müdürlükleri' ne teslim etmeniz gerekiyor. Ancak ÇKS Kaydınız yoksa sisteme kayıt olmalısınız.
Dilekçeyi müdürlüğe teslim ettikten sonra bir süre beklemeniz gerekiyor. Yapılacak olan incelemelerden sonra şayet başvurunuz onaylanırsa destekleme ödemesi almaya hak kazanıyorsunuz. Daha sonra banka hesaplarına destekleme tutarı aktarılıyor. Mazot desteklemeleri ise güncel mazot fiyatının %50' si tutarında oluyor. Verilen desteklemeler ile birlikte çiftçinin aktif bir şekilde tarımsal faaliyetlere devam etmesi sağlanıyor.
MAZOT VE GÜBRE DESTEKLEMESİ BAŞVURU ŞARTLARI
Destekleme alabilmek için bazı şartları taşımanız gerekiyor.
Bu şartlar;
Çiftçi kayıt sistemine kayıt olunmalıdır.
Bakanlık tarafından belirlenen tarihte dilekçe ile başvurmak gerekmektedir.