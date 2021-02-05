Evlilik kredisi nedir, nereden nasıl alınır? Sorusunun yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Gelinliği, düğün mekânı, çeyizi, yatak odası, beyaz eşyası vs. evlilik masrafları için zorluk çeken vatandaşlara bankalar destek sağlıyor. Bankaların evlilik kredisi 2021 faiz oranları merak edilen ve araştırılan konulardan biri oldu. Evlilik kredisi şartları ve faiz oranları haberimizin içeriğinde yer alıyor.
EVLİLİK KREDİSİ İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?
Yeni evlenecek çiçeğe burnunda çiftler, evlilik hazırlığı yaparken birtakım masrafları da göz ününde bulundurmaları gerekmektedir. Bu düğün masraflarını ödemek için bankalar tarafından evlenecek çiftlere özel kredi verilmektedir. Evlilik kredisi başvurusu yapmak için bu kredi desteğini birçok banka, ihtiyaç kredisi adıyla vermektedir. Ayrıca ihtiyaç kredisinin yanı sıra evlilik ya da düğün kredisi adıyla, ayrıca destek uygulaması bulunan bankalar mevcuttur. Bu bankalara başvurunuza yaparak bu krediden yararlanabilirsiniz.
EVLLİK KREDİSİ 2021 FAİZ ORANLARI
Anında Kredi Nasıl Alınır?
Şubeye gitmeden kredi çekmek artık çok kolay! İşCep, İnternet Şubesi veya Bankamatiklerden anında kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Kredi başvurunuzun onaylanması halinde, çektiğiniz kredi tutarı İş Bankası'ndaki vadesiz hesabınıza anında aktarılır.
Anında Kredi başvurusu için;
İşCep > Krediler > Anında Kredi Başvuru
İnternet Şubesi > Kredilerim > Anında Kredi
Bankamatik > Daha Fazlası > Anında Kredi ve Anında Ek Hesap adımlarını takip edebilirsiniz.