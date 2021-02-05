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    • Ekonomi
    • 05.02.2021 18:41
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    • 05.02.2021 18:41
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    , ? 2021 şartları ve faiz oranları

    Gündemde en çok araştırılan sorulardan biri , ? Oluyor. Evlenmek isteyen binlerce genç masraflardan korktuğu için ertliyor ya da düğünlerini daha sade programla yapmaya çalışıyor. Bankalar ihtiyaç kredisi başlığında destek çözümleri sunuyor ve kredi çekerek evlilik masraflarını buradan ödemek isteyen vatandaşlar konuyla ilgili bilgileri detaylıca araştırıyor. Peki 2021 şartları ve faiz oranları nedir? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Evlilik kredisi nedir, nereden nasıl alınır?

    Evlilik kredisi nedir, nereden nasıl alınır? Sorusunun yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Gelinliği, düğün mekânı, çeyizi, yatak odası, beyaz eşyası vs. evlilik masrafları için zorluk çeken vatandaşlara bankalar destek sağlıyor. Bankaların evlilik kredisi 2021 faiz oranları merak edilen ve araştırılan konulardan biri oldu. Evlilik kredisi şartları ve faiz oranları haberimizin içeriğinde yer alıyor.

    EVLİLİK KREDİSİ İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?

    Yeni evlenecek çiçeğe burnunda çiftler, evlilik hazırlığı yaparken birtakım masrafları da göz ününde bulundurmaları gerekmektedir. Bu düğün masraflarını ödemek için bankalar tarafından evlenecek çiftlere özel kredi verilmektedir. Evlilik kredisi başvurusu yapmak için bu kredi desteğini birçok banka, ihtiyaç kredisi adıyla vermektedir. Ayrıca ihtiyaç kredisinin yanı sıra evlilik ya da düğün kredisi adıyla, ayrıca destek uygulaması bulunan bankalar mevcuttur. Bu bankalara başvurunuza yaparak bu krediden yararlanabilirsiniz.

    EVLLİK KREDİSİ 2021 FAİZ ORANLARI

    Anında Kredi Nasıl Alınır?

    Şubeye gitmeden kredi çekmek artık çok kolay! İşCep, İnternet Şubesi veya Bankamatiklerden anında kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Kredi başvurunuzun onaylanması halinde, çektiğiniz kredi tutarı İş Bankası'ndaki vadesiz hesabınıza anında aktarılır.

    Anında Kredi başvurusu için;

    İşCep > Krediler > Anında Kredi Başvuru
    İnternet Şubesi > Kredilerim > Anında Kredi
    Bankamatik > Daha Fazlası > Anında Kredi ve Anında Ek Hesap adımlarını takip edebilirsiniz.

        Anında Kredi Başvurusu için Gerekenler

        Anında Kredi başvurunuzu İşCep, İnternet Şubesi veya Bankamatiklerden 7/24 dilediğiniz zaman hızla ve güvenle yapabilir, başvurunuzun onaylanması durumunda şubeye gitmenize gerek kalmadan kredi kullanmanın rahatlığını yaşayabilirsiniz.

        Kredi başvurunuz, gerek duyulması halinde kredi başvurusu yaparken seçeceğiniz hesabınızın bağlı olduğu İş Bankası Şubesi'ne detaylı değerlendirilmek üzere aktarılabilir.

        Denizbank hızlı kredi faiz oranları

        Tüm ihtiyaçlarınız için KREDİM yazın, T.C. kimlik numaranızı 3280'e gönderin. Kredi cevabınız 5 dakikaya cebinize gelsin!
        Başvurun onaylansın kredini evraksız İnternet Bankacılığı(Yeni sekmede aç)'ndan hemen* veya nüfus cüzdanınla en yakın DenizBank Şubesi'nden kullan!

        Cebimde Kredi'nin Özellikleri

        55.000 TL'ye kadar

        36 aya varan vadeler

        Evrak yok, kefil yok!

        Cebimde Kredi Başvurunuzu Yaparken

        Cep telefonunuzdan KREDİM yazarak T.C. Kimlik Numaranızı 3280'e göndermeniz yeterlidir.

        Cep telefonunuza başvuru sonucunuz 5 dakika içerisinde gönderilir.

        Başvurunuz olumlu ise kullanabileceğiniz kredi limiti ve vadesi cep telefonunuza sms mesajı olarak gönderilir.
        Bundan sonra tek yapmanız gereken size en yakın DenizBank Şubesine(Yeni sekmede aç) nüfus cüzdanınız ile birlikte başvurmanız.

        * DenizBank İnternet Bankacılığı şifreniz ile önonaylı ihtiyaç kredisi limitinizi hafta sonu dâhil her gün saat 09.00 - 21.00 arasında Internet Bankacılığı'na giriş yaparak kullanabilirsiniz.

        Banka, onaylanan kredinin kullanımı için son kararı verme, kefil ve ek belge isteme, faiz oranını değiştirme hakkına sahiptir. Ayrıntılı bilgi için tüm DenizBank şubelerine ve 08502220800 Telefon Bankacılığına başvurabilirsiniz.

        İhtiyaç Kredisi Nedir?

        İhtiyaç kredisi, bankaların acil nakite ihtiyaç duyan müşterilerine sunduğu bir hizmettir. Kişilerin, düşük tutarlı kredilerini, TL, döviz ve ya değişken faiz uygulaması ile alabildikleri bu hizmet; tüm bankalarca en fazla 36 aya kadar taksitlendirilmektedir. Müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilen kredi; Tatil, Evlilik, Eğitim, Emeklilik, Sağlık ve bazı özel dönemlerde Yılbaşı, Bayram Kredisi gibi isimler ile kullanıma sunulmaktadır. Rekabet içerisindeki bankalar, ihtiyaç kredilerinde bazı özel uygulamalara gidebilmektedir. Dosya masrafı istememek, kendi müşterisine özel çözüm üretmek, vade ötelemek, şubeye gitmeden 'Cep'ten halletmek, en kısa sürede işlem onaylatmak gibi cazip hizmetler, müşterilerin karar vermesinde etken olabilmektedir.

        18 yaş ve üzeri, aylık düzenli gelire sahip olduğunu belge ile ispatlayan herkes ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir. Başvurular, müşteri memnuniyeti gereği birçok kanaldan yapılabilmektedir. İsterseniz banka şubesinden bizzat yapabileceğiniz gibi internet şubesinden, telefon şubesinden ya da ATM' den, ihtiyaç kredisi için başvuru yapabilirsiniz. Evrak olarak sizden istenenler; kimlik belgesi ve aylık gelir belgesi / maaş bordrosudur. Eğer serbest meslek erbabı ve ya ticari işletme sahibi iseniz, son 3 yıla ait bilanço, vergi levhası ve ticaret sicil gazetesi belgelerini de teslim etmeniz gerekmektedir.
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        Haberler Ekonomi Evlilik kredisi nedir, nereden nasıl alınır? 2021 Evlilik kredisi şartları ve faiz oranları