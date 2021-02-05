BİM A101 ŞOK kaçta kapanıyor? 5 Şubat Cuma günü marketler saat kaçta kapanacak?

MARKETLER KAÇTA KAPANIYOR?

Hafta içi saat 10:00'da açılıyor ve saat 20:00'ye kadar hizmet veriyor. Hafta sonu ise 10:00'da açılan marketler saat 17:00'de kapanıyorlar.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağında vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebiliyor.