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    • Ekonomi
    • 05.02.2021 17:40
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    • 05.02.2021 17:40
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    BİM A101 ? 5 Şubat Cuma günü marketler saat kaçta kapanacak?

    BİM A101 ? Cuma günü marketler saat kaçta kapanacak? 5 Şubat Cuma günü marketlerin saat kaçta kapanacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 3 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar marketlerden son alışverişlerini yapmak istiyor. Peki, Cuma günü marketler saat kaçta kapanacak?

    takvim.com.tr
    BİM A101 ŞOK kaçta kapanıyor? 5 Şubat Cuma günü marketler saat kaçta kapanacak?

    BİM A101 ŞOK kaçta kapanıyor? 5 Şubat Cuma günü marketler saat kaçta kapanacak? gibi sorulara marketlerde yanıt aranıyor. 3 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar marketlerden alışverişlerini yaparak eksiklerini tamamlıyor. İçişleri Bakanlığı'ndan alınan karara göre; market çalışma saatleri de yeniden düzenlenmişti. BİM A101 ŞOK gibi büyük marketlerde değişim yaşanmıştı. Peki, BİM A101 ŞOK saat kaçta kapanıyor?

    MARKETLER KAÇTA KAPANIYOR?

    Hafta içi saat 10:00'da açılıyor ve saat 20:00'ye kadar hizmet veriyor. Hafta sonu ise 10:00'da açılan marketler saat 17:00'de kapanıyorlar.

    Hafta sonu sokağa çıkma yasağında vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebiliyor.

    BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

    BİM hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

    BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

    A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

    A101 hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

    A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

        ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

        ŞOK hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

        ŞOK hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

        MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

        Migros hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

        Migros hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
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        Haberler Ekonomi BİM A101 ŞOK kaçta kapanıyor? 5 Şubat Cuma günü marketler saat kaçta kapanacak?