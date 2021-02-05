Sabahın ilk saatleriyle birlikte Borsa İstanbul'daki gelişmeler yakından takip ediliyor. Vatandaşlar borsadaki ve BIST 100 endeksindeki son durumu öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,64 artışla 1.544,79 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,89 puan ve yüzde 0,64 değer kazanarak 1.544,79 puana yükseldi.

SEKTÖR ENDEKSLERİ

Bankacılık endeksi yüzde 0,83 ve holding endeksi yüzde 0,56 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,92 ile finansal kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,76 ile turizm oldu.