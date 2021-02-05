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    • Ekonomi
    • 05.02.2021 10:14
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    • 05.02.2021 10:15
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    Borsa güne nasıl başladı? Borsa yükseldi mi, düştü mü? 5 Şubat Cuma BIST son durum...

    'daki son durum piyasaları ve ekonomik verileri inceleyenler tarafından anbean takip ediliyor. Bugün Borsa İstanbul'da endeksi, güne yüzde 0,64 artışla 1.544,79 puandan başladı. BIST 100 endeksi ise önceki kapanışa göre 9,89 puan ve yüzde 0,64 değer kazanarak 1.544,79 puana yükseldi. Dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,09 değer kazanarak günü 1.534,90 puandan tamamlamıştı.

    Borsa güne yükselişle başladı

    Sabahın ilk saatleriyle birlikte Borsa İstanbul'daki gelişmeler yakından takip ediliyor. Vatandaşlar borsadaki ve BIST 100 endeksindeki son durumu öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,64 artışla 1.544,79 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,89 puan ve yüzde 0,64 değer kazanarak 1.544,79 puana yükseldi.

    SEKTÖR ENDEKSLERİ

    Bankacılık endeksi yüzde 0,83 ve holding endeksi yüzde 0,56 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,92 ile finansal kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,76 ile turizm oldu.

    Dün, banka hisselerindeki satıcılı seyir, BIST 100 endeksinin yükselişini sınırlayan faktör olarak dikkati çekti. BIST 100 endeksi, yüzde 0,09 değer kazanarak günü 1.534,90 puandan tamamlarken banka hisseleri dün ortalama yüzde 1,5 değer kaybetti.

    Analistler, ABD'de hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'nin istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini kaydetti.

        Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.505 puanın üzerinde kalındığı sürece yükseliş eğiliminin korunabileceğini aktaran analistler, 1.570 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

        DÜN BORSA GÜNÜ YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,09 değer kazanarak günü 1.534,90 puandan tamamladı.

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,35 puan artarken, toplam işlem hacmi 27,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

        Bankacılık endeksi yüzde 1,47 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,09 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,13 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 1,71 ile madencilik oldu.

            Analistler, ABD'de hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

            Yarın yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'nin istihdam raporumdaki veriler başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.505 puanın üzerinde kalındığı sürece yükseliş eğiliminin korunabileceğini, 1.570 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.
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            Haberler Ekonomi Borsa güne nasıl başladı? Borsa yükseldi mi, düştü mü? 5 Şubat Cuma Borsa İstanbul BIST son durum...