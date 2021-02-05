TİCARİ SABIKA!

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Başkanı Aziz Koçal, gıdada ve temel tüketim ürünlerinde 'gramaj oyununu' önlemeye yönelik yönetmelik değişikliğinin olumlu bir adım olduğunu belirterek, "Haksız kazanç sağlayanların 'ticari sabıka ve sicil kaydı' tutulmalı" dedi.