Mutfaktaki zam şampiyonu ürünler arasında ayçiçek yağı da yerini aldı.
Ayçiçek yağı fiyat değişimleriyle baş döndürdü.
Ocak 2019'da litresi 7.95 olan ayçiçek yağı, 3 katına ulaştı. Ayçiçek yağının litresi 23 liraya kadar çıktı.
Mutfaktaki zam şampiyonu ürünler arasında ayçiçek yağı da yerini aldı.
Ayçiçek yağı fiyat değişimleriyle baş döndürdü.
Ocak 2019'da litresi 7.95 olan ayçiçek yağı, 3 katına ulaştı. Ayçiçek yağının litresi 23 liraya kadar çıktı.
Ayçiçek yağındaki 1 yıldaki değişim de yüzde 50'yi aştı. 5 litresi de 90 lirayı buldu.
Tüketiciler fiyat artışlarına tepki gösterirken, üreticiler artan maliyetin fiyatlara yansıdığını ancak tüketiciye ulaşana kadar yükselişin sürdüğünü belirtti.
Sektör yetkilileri, "Fiyat artışında üreticiden markete kadar zincirdeki kopan halkaların sebepleri araştırılmalı" dedi.
TİCARİ SABIKA!
Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Başkanı Aziz Koçal, gıdada ve temel tüketim ürünlerinde 'gramaj oyununu' önlemeye yönelik yönetmelik değişikliğinin olumlu bir adım olduğunu belirterek, "Haksız kazanç sağlayanların 'ticari sabıka ve sicil kaydı' tutulmalı" dedi.