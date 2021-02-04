Bütün emeklileri kapsıyor! 1.600 lira verilecek! Zamlardan sonra değişti! Peş peşe açıkladılar





BANKALAR EMEKLİLERE BAŞKA HANGİ AYRICALIKLARI SUNUYOR?



Bankaların maaş müşterisi olan emekliler, Türkiye genelindeki tüm banka ATM'lerinden masrafsız olarak para çekebiliyor ve bakiye sorgulayabiliyor. Kredi kartı harcamalarına göre promosyon ödemesi miktarları da artıyor. Bazı bankalar promosyona avantajına ek olarak 3 ay ertelemeli nakit desteği fırsatı da sağlıyor. Ayrıca, emeklilerin tüm mevduat hesapları ile gerçekleştirecekleri tasarruflar için avantajlı faiz oranları da sunulan hizmetler arasında. Emekliler seçecekleri bankaların sunduğu imkanlara göre, hesap işletim ücretinden de muaf oluyor. Öyle ki, bazı bankalar Emekli Destek Hattı ile tüm bankacılık işlemleri için 7 gün 24 saat hizmet vermeye başladı. Maaş müşterisi emeklilerin sağlık sorunları olması durumunda ise maaşları bankalar tarafından adrese teslim bile ediliyor.