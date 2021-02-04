Bütün emeklileri kapsıyor! 1.600 lira verilecek! Zamlardan sonra değişti! Peş peşe açıkladılar... Bankaların promosyon yarışı kızıştı. Emeklilere banka promosyonları 2021 ile beraber yükselirken emekliler ise yeni rakamların belli olmasının ardından hangi banka promosyon fazla veriyor, emeklilere en çok promosyon veren banka hangisi sorusunun yanıtını arıyor. Emekli, dul ve yetimi yakından ilgilendiren ödemelerde taban tutarına zam için harekete geçildi. Bankaların emeklilere verdiği promosyon tutarında yarış iyice kızıştı. Bu ay emekli olanlar, ve 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar maaşa göre en az 500, 625, 750 lira alacak. Maaşlara göre tutarı bin 600 liraya yükselten bankalar da bulunuyor. Ödemeler 3 yıl için peşin yapılıyor. Peki, emeklilere banka promosyonları ne kadar, Ziraat Bankası, İş Bankası, TEB, Denizbank ve QNB Finansbank rakamları ne kadar? Hangi emekli ne kadar promosyon alacak?
YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?
Emekli promosyonu uygulaması ilk kez 2017'de hayata geçmişti. 3 yıl aynı bankada kalma sözü veren emeklilere bankalar yüksek tutarlarda bir kereye mahsus ödeme yapıyor. Promosyonda, 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ya da yeni emekli aylığı bağlananlar bankaya başvurusunu yapıp ödemesini alıyor. Banka promosyonları 12 milyon emekli için önem taşıyor. Çoğu banka yaptığı promosyon kampanyalarıyla emeklinin dikkatini çekmeye ve banka müşterisi olması için yarışıyor. Hatta maaş hesabına otomatik ödeme talimatı vermek, emekli bir tanıdığını getirmek gibi yöntemler de emekli promosyonunu yükseltiyor. Genel olarak bankalar emeklinin maaş müşterisi olması durumunda promosyon tutarını emekli maaşı aralığına göre belirliyor.
Emekli maaşı 1.500 ile 2.500 lira arasında olanlar en az 625, 2 .500 liranın üstünde olanlar ise en az 750 lira promosyon alabiliyor. Kampanyalarla tutar artabiliyor. Kimi bankalarda da promosyon ve avantajlara ek olarak 3 ay ertelemeli nakit desteği fırsatı da sağlanıyor. Emeklilere özel ayrıcalıklar sunan bankalar, emeklilere birçok ayrıcalıklı hizmetten de faydalanma şansı sunuyor.