Ticaret Bakanlığı "Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği"nde değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla gramaj hilesi olarak yanıltıcı ambalajlar aldatıcı ticari uygulama olarak nitelendi.