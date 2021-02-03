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    • Ekonomi
    • 03.02.2021 09:11
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    • 03.02.2021 09:24
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    SON DAKİKA: Gıdada hilesine af yok! 114 bin TL'ye kadar cezası var

    Son dakika haberleri...Gıdada hilesiyle yüksek fiyat politikası uygulayan üreticilere bir yaptırım daha geldi. yayımlanan kararla "aldatıcı ticari uygulama" kapsamında gramaj hilesi yapan kuruluşlara 114 bin liraya kadar para cezası uygulanabilecek.

    Gramaj hilesine dev ceza

    Ticaret Bakanlığı "Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği"nde değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla gramaj hilesi olarak yanıltıcı ambalajlar aldatıcı ticari uygulama olarak nitelendi.

    YANILTICI AMBALAJ UYGULAMALARI
    İlgili yönetmeliğe "Tüketicilere sunulan bir malda birim fiyatını farklılaştıracak şekilde adet, uzunluk, ağırlık, alan, hacim ölçüleri ve benzeri unsurlarından birinde değişiklik yapılmasına rağmen, değişiklik yapılmadığı izlenimi uyandıran yanıltıcı ambalajlama uygulamaları." maddesi eklendi.

    114 BİN LİRA CEZA
    Böylelikle yanıltıcı ambalaj yapan kuruluşlara 11 bin ila 114 bin TL arasında değişecek para cezası uygulanabilecek.

        46 BİN 768 ÜRÜN DENETLENDİ
        Öte yandan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, fahiş fiyat uygulayan firmalara yönelik denetimlerin son 15 günde sıklaştırıldığını belirterek, dün yaptığı açıklamada

        "Bu doğrultuda dün akşam 17.00 itibarıyla 4 bin 290 firmamızın 46 bin 768 ürününü denetledik." dedi.
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        Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Gıdada gramaj hilesine af yok! 114 bin TL'ye kadar cezası var