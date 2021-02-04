Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 2 milyar 60 milyon lira artarak 3 trilyon 551 milyar 594 milyon liraya yükseldi.
Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 37 milyar 733 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 1,1 gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 415 milyar 163 milyon lira oldu.
TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI
Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 29 Ocak ile biten haftada 1 milyar 699 milyon lira artarak 676 milyar 636 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 276 milyar 871 milyon lirası konut, 11 milyar 938 milyon lirası taşıt ve 387 milyar 827 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.