TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 29 Ocak ile biten haftada 1 milyar 699 milyon lira artarak 676 milyar 636 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 276 milyar 871 milyon lirası konut, 11 milyar 938 milyon lirası taşıt ve 387 milyar 827 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.