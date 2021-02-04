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    • Ekonomi
    • 04.02.2021 15:39
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    • 04.02.2021 15:39
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    Son dakika: sektörü kredi hacmi arttı!

    Son dakika haberleri... () tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 29 Ocak ile biten haftada 2 milyar 60 milyon lira arttı.

    Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 2 milyar 60 milyon lira artarak 3 trilyon 551 milyar 594 milyon liraya yükseldi.

    Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 37 milyar 733 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 1,1 gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 415 milyar 163 milyon lira oldu.

    TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI
    Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 29 Ocak ile biten haftada 1 milyar 699 milyon lira artarak 676 milyar 636 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 276 milyar 871 milyon lirası konut, 11 milyar 938 milyon lirası taşıt ve 387 milyar 827 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

        Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 984 milyon lira gerileyerek 583 milyar 178 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,4 artarak 145 milyar 545 milyon liraya çıktı.

        Bireysel kredi kartı alacaklarının 62 milyar 716 milyon lirası taksitli, 82 milyar 828 milyon lirası taksitsiz oldu.

        YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI
        BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 29 Ocak itibarıyla bir önceki haftaya göre 11 milyon lira azalarak 151 milyar 578 milyon liraya düştü. Söz konusu takipteki alacakların 114 milyar 8 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.
            Haberler Ekonomi Son dakika: Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı!