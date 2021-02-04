İhtiyaç kredisi faiz oranları, anında nakit para ihtiyacını karşılamak isteyenlerin gündeminde yer ediniyor. Bu kapsamda 3 ay ertelemeli kredi veren bankalar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda nakit ihtiyacı olduğu için kredi çekme düşüncesi olanlar ihtiyaç kredisi faiz oranları hakkında araştırmalara devam ediyor. Fırsatları kaçırmak istemeyenler ise özellikle 3 ay ertelemeli kredi fırsatı hakkında detayları araştırıyor. Haberimizin içerisinde sunulan kredi imkanları, ödeme planı ve aylık taksit miktarı ile ilgili detaylar merak konusu oluyor.

3 AY ERTELEMELİ KREDİ VEREN BANKALAR

Acil nakit ihtiyacı olanlar için peş peşe kampanyalarını açıklayan bankalar, 3 ay erteleme fırsatı sunuyor. İşte o bankalar...

QNB FİNANSBANK İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI

QNB Finansbank %1,33'den başlayan faiz oranıyla 36 ay 3 ay ertelemeli kredi imkanı sunuyor.