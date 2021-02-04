4 Şubat BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,070187
|0,29
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,136103
|0,26
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,092645
|0,25
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,135326
|0,25
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF
|0,013514
|0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,018418
|0,80
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,021887
|0,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,082223
|1,65
|ZEM Hisse Senedi EYF
|0,028762
|1,62
|VEM Hisse Senedi EYF
|0,108261
|1,62
|HEM Hisse Senedi EYF
|0,027713
|1,61
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,108781
|1,60
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,030022
|1,25
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,032559
|1,17
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,020490
|1,16
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,076946
|1,15
|HEM Dinamik Değişken EYF
|0,026262
|1,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,047501
|0,94
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,067198
|0,88
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,040499
|0,72
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,028147
|0,71
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,018563
|0,54
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,031815
|0,04
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,072915
|0,04
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,071886
|0,04
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,025977
|0,04
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,023667
|0,04
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,052307
|-0,15
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,042919
|-0,14
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,078670
|-0,14
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,079002
|-0,14
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF
|0,021043
|-0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,013787
|-0,41
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,020470
|-0,03
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF
|0,021177
|-0,02
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,020353
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,046797
|-0,56
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,044228
|-0,56
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,044217
|-0,56
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,027418
|-0,55
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,043280
|-0,55