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    • Ekonomi
    • 04.02.2021 15:53
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    • 04.02.2021 15:53
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    4 Şubat BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu?

    (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,12 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,35 ile "Hisse Senedi" fonları oldu. Peki, 4 Şubat BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu? İşte son dkaika ahebrinin detayları...

    AA
    4 Şubat BES'te kazandıran fonlar hangileri oldu?

    (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

    Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
    Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
    Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,070187 0,29
    Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,136103 0,26
    Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,092645 0,25
    Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,135326 0,25
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF 0,013514 0,24
    Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
    Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,018418 0,80
    Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,021887 0,27
    Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
    Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,082223 1,65
    ZEM Hisse Senedi EYF 0,028762 1,62
    VEM Hisse Senedi EYF 0,108261 1,62
    HEM Hisse Senedi EYF 0,027713 1,61
    AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,108781 1,60
    Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
    Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,030022 1,25
    Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,032559 1,17
    VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,020490 1,16
    VEM Dinamik Değişken EYF 0,076946 1,15
    HEM Dinamik Değişken EYF 0,026262 1,14
    Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
    Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,047501 0,94
    Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,067198 0,88
    HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,040499 0,72
    VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,028147 0,71
    Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,018563 0,54
    Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,031815 0,04
    NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,072915 0,04
    BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,071886 0,04
    Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025977 0,04
    Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,023667 0,04

    Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

    Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
    Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
    Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,052307 -0,15
    Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,042919 -0,14
    Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,078670 -0,14
    Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,079002 -0,14
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF 0,021043 -0,13
    Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
    Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,013787 -0,41
    Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,020470 -0,03
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF 0,021177 -0,02
    Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,020353 -0,02
    Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
    Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,046797 -0,56
    BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,044228 -0,56
    Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,044217 -0,56
    NN Hay. Em. Altın EYF 0,027418 -0,55
    Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,043280 -0,55

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    Haberler Ekonomi 4 Şubat BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu?