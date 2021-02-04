İkinci el araç fiyatları düşer mi sorusu son dönemin en çok araştırılan ve yanıt aranan sorularından bir tanesiydi. Koronavirüs salgını sürecinde toplu taşıma kullanmak istemeyen vatandaşlar en ucuz ikinci el arabalar ile ilgili de araştırma yapılıyor. İkinci el araç piyasasında son durum vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlanırken satışların resmen durduğunu açıkladı. Sektör temsilcilerinden Yunus Ete, 2. el otomobil piyasasının son 10 yılın en düşüğünde olduğunu açıkladı. Peki şimdi araba alınır mı? İkinci el araba fiyatları yükselecek mi düşecek mi? İşte detaylar…
İKİNCİ EL ARABA PİYASASI DURMA NOKTASINDA
Bundan birkaç ay öncesinde 2. el araba piyasasında görülen hareketlilik yerini sessizliğe bıraktı. Oto galericilerin olduğu pazarda müşteri seyrekliği de gözlerden kaçmıyor ve işlerdeki düşüş belli oluyor. Satışlarda düşüşün yüzde 30 ile 40 arası olduğunu belirten oto galericiler, vaka sayıları ve faiz oranlarının düşmesiyle beraber piyasanın hareketlenebileceğini belirtiyor.
Aynı zamanda bu dönemi araba satın almak için fırsat olarak değerlendiren galericiler, yaz döneminde bu fiyatların bulunamayabileceğini dile getiriyor. Peki, ikinci el araç fiyatları düştü mü?