İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI NE OLACAK?

Kredi faizlerinin yüksek olması ve dolar ile altının devamlı hareketli olmasının etkili olduğunu söyleyen Potur, ikinci el piyasasının hızlı olduğu dönemleri işaret ederek o dönemlerde haftada 6 arabaya kadar sattıklarını anımsattı. Şu an için ayda 1 ya da 2 araç sattıklarını söyleyen Potur, fiyatların artacağını düşündüklerini söyledi.