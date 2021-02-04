Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,09 değer kazanarak 4 Şubat'ı 1.534,90 puandan tamamladı.
İŞLEM HACMİ NE KADAR OLDU?
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,35 puan artarken, toplam işlem hacmi 27,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
EN FAZLA KAZANDIRAN SEKTÖR
Bankacılık endeksi yüzde 1,47 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,09 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,13 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 1,71 ile madencilik oldu.