PTT tarafından milyonlarca vatandaşın hesabına 864.89 TL yatıyor! İşte o detaylar! 2021 yaşlılık maaşı belli oldu. Yurt genelinde binlerce 65 yaş üstü vatandaşımızı yakından ilgilendiren 65 yaş üstü maaş tutarı açıklandı. Yaşlılık maaşı yılda iki kez zamlanan yaşlılık aylığı Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere üçer aylık dönemler halinde ödeniyor. Peki 2021 yaşlılık maaşı ne kadar, kaç lira oldu? Yaşlılık maaşlarının ödemelerinde yığılma ve kalabalık olmaması için yaşlılık maaşlarının ödeme günleri farklı günlere dağılmıştır. Yukarıda belirttiğimiz yaşlılık aylığı alma takvimi ile yaşlılık maaşını alacak olan kişiler, doğum tarihinin son rakamına göre 2021 Yaşlılık maaşı ödemesini PTT'den gidip çekilebilecek
2021 YAŞLILIK AYLIĞI NE KADAR?
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan ve yaşlılık (özürlü) muhtaç vatandaşlara verilen bir hizmet olan 2021 maaşı takvimi araştırılıyor. 2021 Ocak ayı yaşlılık maaşları yattı mı merak eden vatandaşlar, yaşlılık aylığının hesaba ne zaman ve ne kadar yatacağını araştırıyor. 2022 yaşlılık maaşı aynı zamanda, evde yaşlı bakım alan kişilere de verilir. 2021 yılının Ocak ayından itibaren yaşlılık maaşı ödemeleri zamlı olarak hesaplara yatacak. 2021 yaşlılık maaşı zammı ne zaman belli olacak sorusunun yanıtı da bugün geldi. Yapılan açıklamanın ardından 2021 yaşlılık parası 711.5 liradan 864.89 liraya, engellilere ödenen aylık 851.95 liradan 1035.63 liraya yükseldi.
2021 ŞUBAT AYI YAŞLILIK AYLIĞI NE ZAMAN HESABA YATACAK?
2022 sayılı yasa ile yaşlılık maaşı almaya hak kazanan kişiler 2021 Şubat yaşlılık maaşları ne zaman hesaba yatacak araştırmaya başladı. Yaşlılık aylığı alan kişilerin her ay hesaplarına düzenli olarak aylıkları yatar. Yaşlılık aylığının hesaba ne zaman yatacağı ise yaşlılık maaşı alan kişinin doğum tarihinin son rakamlarına göre değişir. Örneğin doğum tarihinin son rakamı 0-5 arası olan kişilerin yaşlılık aylığı her ayın 5. günü hesabına yatacaktır. Bu yüzden 2021 Şubat yaşlılık maaşları yattı mı sorusunun cevabı için aşağıdaki listeyi inceleyiniz. İşte yaşlılık maaşları alma takvimi...
Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her ayın 5 inci günü.
Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her ayın 6 ıncı günü.
Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her ayın 7 inci günü.
Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her ayın 8 inci günü.
Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her ayın 9 uncu günü.