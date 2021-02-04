PTT tarafından milyonlarca vatandaşın hesabına 864.89 TL yatıyor! İşte o detaylar!

2021 YAŞLILIK AYLIĞI NE KADAR?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan ve yaşlılık (özürlü) muhtaç vatandaşlara verilen bir hizmet olan 2021 maaşı takvimi araştırılıyor. 2021 Ocak ayı yaşlılık maaşları yattı mı merak eden vatandaşlar, yaşlılık aylığının hesaba ne zaman ve ne kadar yatacağını araştırıyor. 2022 yaşlılık maaşı aynı zamanda, evde yaşlı bakım alan kişilere de verilir. 2021 yılının Ocak ayından itibaren yaşlılık maaşı ödemeleri zamlı olarak hesaplara yatacak. 2021 yaşlılık maaşı zammı ne zaman belli olacak sorusunun yanıtı da bugün geldi. Yapılan açıklamanın ardından 2021 yaşlılık parası 711.5 liradan 864.89 liraya, engellilere ödenen aylık 851.95 liradan 1035.63 liraya yükseldi.