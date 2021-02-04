Nakdi ücret desteği ödemesi ne zaman yatacak sorusunun yanıtı Şubat ayının ilk günleriyle birlikte çok araştırılanlar arasındaki yerini koruyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödemeler hakkında önemli bir son dakika açıklaması yapıldı. Böylece ödemelerin yapılacağı tarih netlik kazandı. Peki, ücretsiz izin maaş desteği ne zaman yatacak? İşte ödemelerin yapılacağı tarih...
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ocak ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9 Şubat'ta yapılacağını duyurdu.
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?
Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla, 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamındaki kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları veya işsiz kaldıkları dönem için İşsizlik Sigortası Fonundan ve İŞKUR tarafından yapılan ödemedir.
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANACAK KİŞİLER
17/4/2020 tarihi itibarıyla, iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar kapsam dâhilindedir.