NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ YARARLANMA SÜRESİ

Nakdi ücret desteği, ilgililerin Kanunda sayılan diğer şartları taşımaları halinde;

4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında ücretsiz izne ayrılanlar için, 17/4/2020-17/01/2021 tarihleri arasında ücretsiz izinli olunan süreyi,

15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve yine aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler için, 17/4/2020-17/01/2021 tarihleri arasında işsiz olarak geçen süreyi

Kapsar.

4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak sürenin Cumhurbaşkanımız tarafından uzatılması halinde, nakdi ücret desteği de aynı süre için uzatılacaktır.