Devletten yüzde 70 hibeli kredi müjdesi! Arıcılık kredisi başvuru şartları nelerdir? 7 yıl vadeli düşük faiz imkanı!

Arı yetiştiriciliği sektöründe başlangıç sermayesine veya hibeye ihtiyaç duyan vatandaşlara hem devlet kurumları hem devlet bankaları hemde özel bankalar tarafından arıcılık kredileri verilmektedir. Bal, Balmumu, Polen, Propolis, Arı sütü, polinasyon üretim ve ihtiyaçlarınız için kamu kuruluşlarına yapılan başvurular gerekli şartların taşınması durumunda yapılabiliyorken, özel bankalar sadece kredi not puanınızın yeterli olmasına bağlıdır. Peki, bu işe ilk kez adım atmak isteyen girişimciler bu iş için gerekli finansman ihtiyaçlarını nereden karşılayabilir, devlet bu sektöre ne gibi destekler sağlıyor, girişimcilerin izlemesi gereken yol nedir? Arıcılık için devletin hibe ve cazip koşullarda kredi desteklerinden yararlanmak isteyenler nereye başvurmalı? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...
ZİRAAT BANKASI ARICILIK KREDİLERİNİN ŞARTLARI NEDİR?
Kanatlı sektörün son senelerde gözdesi olan arıcılık devlet tarafından kredi faiz açısından desteklenmeye devam etmektedir. Tarım Kredi Kooperatiflerinin de bu desteğe sağlamış olduğu imkanlar doğrultusunda Ziraat bankasından şartlara uygun olmanız halinde 2021 yıllarında tam 2.500.000 TL kadar senelik sadece %17 faiz oranları ile kredi alabilirsiniz. Aylık olarak kredi maliyet oranları hariç sadece %1.41 faiz oranları ile arıcılık kredisi alabilmeniz için öncelik ile mutlaka sektöre yatırım yapmak için sıfırdan başlıyor iseniz en az 50 arılı kovan almanız lazımdır. Sektörde var iseniz de de 50 kovanın üzerine çıkacak şekilde kredi başvurularında bulunması gerekir. Talep edilen bu sayıyı karşılayan arıcılarımıza sadece canlı arılı kovan almak için kredi vermek ile yetinmeyen Ziraat bankası sektörde ihtiyaç duydukları şu gereksinimleri almak içinde yine %80 varan faiz destekli kredi imkanı sağlar.
7 YIL VADELİ DEVLET DESTEKLİ ZİRAAT BANKASI ARICILIK KREDİSİ RESMİ GAZETE'DE
Ziraat bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından tarım ve hayvancılık sektörlerinde kullandırılmak üzere düşük faizli ve faiz indirimli kredilerin kullandırılmasına ilişkin Tebliğ 30 Aralık 2020 tarihinde yayınlanmıştır. Bu yıl yayınlanan Resmi Gazete' de ki tebliğde arıcılık sektörü ayrı olarak kategori altına alınmış ve kullandırılacak kredinin üst limiti ve sübvansiyon uygulanacak bu kredinin şartlarını yerine getirenler için ne kadar faiz oranı uygulanacağı belli olmuştur. Ziraat bankası tarafından 12 aydan başlayarak 7 yıla varan vadeleri ile kullandırılacak olan arıcılık kredisine yatırım ve işletme kredisi % 50 faiz indirimleri ile kullandırıyor.