Devletten yüzde 70 hibeli kredi müjdesi! Arıcılık kredisi başvuru şartları nelerdir? 7 yıl vadeli düşük faiz imkanı!

DEVLET DESTEĞİ ARICILIK HİBESİ 2021

Devlet tarafından tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösterenlere birçok destek sağlandığından bahsetmiştik. Ziraat Bankası aracılığı ile ödemesi yapılan arıcılık alanı için de verilen bu hibe desteği Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilmekte olup hibe destek tutarı 30 bin TL olarak verilmektedir. Bu bir hibe desteği olması sebebi ile herhangi bir geri ödeme bedeli bulunmuyor.

Destek kapsamında verilecek olan 30 bin TL hibe yalnızca belirli koşulları sağlayan kişilere veriliyor. Destekten yararlanacak olan kişilerin ilk olarak T.C vatandaşı olması, 18/41 yaş aralığında olması ve okur yazar olması gerekiyor. Bunun yanı sıra düzenli bir işinin olmaması ve herhangi bir yerde çalışmıyor olması gerekiyor. Sağlanan hibeyi arıcılık projesi için kullanmak için 50 taneden fazla kovana sahip olunmaması gerekiyor. Hibe desteğinden yararlanmak için daha önce Bakanlık tarafından verilen ve aynı hibe programlarından aile üyeleri de dahil olmak üzere yararlanmamış olunması gereklidir.